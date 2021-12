Sergio Agüero zet per direct een punt achter zijn loopbaan. De aanvaller van FC Barcelona, die kampt met hartproblemen, maakte dat woensdag bekend op een persconferentie in Camp Nou.

"Dit is een ongelooflijk moeilijk moment voor mij", zei de 33-jarige Agüero huilend in Camp Nou. "Ik heb er alles aan gedaan, maar dit besluit was onvermijdelijk. Tien dagen geleden heb ik besloten dat het zo niet verder kon."

De hartproblemen bij Agüero kwamen aan het licht na de competitiewedstrijd van Barcelona eind oktober tegen Deportivo Alavés (1-1). De aanvaller voelde zich niet goed en liet zich voor rust al wisselen. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een hartritmestoornis heeft.

Agüero zou zeker drie maanden niet in actie kunnen komen. Het Spaanse Catalunya Ràdio meldde half november al dat de voormalig speler van Manchester City te horen had gekregen dat hij zijn carrière moest beëindigen. Agüero ontkende dat destijds, maar moet nu alsnog zijn afscheid aankondigen.

Agüero speelde slechts vijf duels voor Barcelona

De 33-jarige Agüero werd afgelopen zomer naar Barcelona gehaald, waar de inmiddels ontslagen Ronald Koeman toen nog trainer was. Door een kuitblessure moest Agüero lang op zijn debuut wachten. Hij deed in totaal in slechts vijf wedstrijden mee met de Catalanen en scoorde één keer.

Agüero groeide in zijn loopbaan uit tot een van de beste spitsen ter wereld. De rechtspoot speelde tussen 2006 en 2011 voor Atlético Madrid en daarna tien jaar lang voor Manchester City. In Engeland werd Agüero de topscorer aller tijden van City met 260 doelpunten.

De Argentijn won met City onder meer vijf keer de Premier League en met Atlético de Europa League in 2010. Agüero verloor afgelopen seizoen de Champions League-finale met City en was in 2014 onderdeel van de Argentijnse selectie die de WK-finale verloor van Duitsland.