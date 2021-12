Benfica heeft beroep aangetekend tegen een schorsing van vijftien dagen voor Jorge Jesus. De coach uitte vorig seizoen op 6 mei forse kritiek op de scheidsrechter na een duel met FC Porto (1-1).

De tuchtcommissie van de Portugese voetbalbond vindt zeven maanden later dat hij daarvoor alsnog bestraft moet worden. Benfica is het niet eens met de straf en snapt ook niet waarom de tuchtcommissie nu pas tot een uitspraak komt.

De 67-jarige Jesus, die nog een contract heeft tot het einde van dit seizoen, staat al enige tijd onder druk. Fans van Benfica proberen de trainer van de Portugese club weg te stemmen omdat de resultaten tegenvallen. Benfica verloor onlangs ook de stadsderby met Sporting CP in eigen huis (1-3).

Jesus werd vorig jaar teruggehaald van het Braziliaanse Flamengo, nadat hij tussen 2009 en 2015 al actief was geweest als coach bij de club uit Lissabon. In die periode greep Benfica driemaal de landstitel. Momenteel staat de club op de derde plaats in de Primeira Liga, achter Porto en Sporting CP.

Benfica is begin volgend jaar de tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers spelen op 23 februari eerst een uitwedstrijd. De return in de Johan Cruijff ArenA is voor 15 maart op de agenda gezet.