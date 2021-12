De lege tribunes in Emmen namen dinsdagavond wat glans weg van de bekerstunt van Excelsior Maassluis. Maar de amateurs zijn wel erg blij dat ze dankzij de 0-1-zege 's avonds kunnen blijven trainen.

Het demissionaire kabinet maakte dinsdagavond bekend dat de avondlockdown wordt verlengd tot 14 januari. Sportclubs moeten ook de komende weken dicht om 17.00 uur, maar voor clubs die in de TOTO KNVB Beker spelen geldt een uitzondering.

"We mogen 's avonds blijven trainen, dat is heel belangrijk voor ons", zei trainer Dogan Corneille van de Tweede Divisie-club na de overwinning tegen ESPN. De amateurs spelen op 18, 19 of 20 januari in de achtste finales.

Maassluis moest in Drenthe lange tijd vooral verdedigen, maar tien minuten voor tijd zorgde invaller Bram Wennekers voor de stunt door een fraaie pass van middenvelder Nino van den Beemt af te ronden.

Doelman Jean-Paul van Leeuwen blonk uit met een aantal reflexen en bij hoge ballen. "Ik speel nu twaalf jaar bij deze club en we zijn nooit eerder zo ver gekomen in de beker", zei de keeper die ervan baalde dat hij de zege niet voor een vol uitvak kon vieren.

"Dit is erg groot voor een club als wij, ik denk dat er een hoop supporters waren meegekomen. Nu wordt het een feestje in de bus met een paar kratten bier, als we 2,5 uur terug moeten rijden."

Ontlading na het laatste fluitsignaal bij Excelsior Maassluis. Ontlading na het laatste fluitsignaal bij Excelsior Maassluis. Foto: Pro Shots

'In een lege ArenA voetballen is ook niet alles'

Corneille hoopt dat zijn ploeg tegen de winnaar van Achilles Veen-DVS Ermelo loot, zodat Excelsior Maassluis in de achtste finales tegen een andere amateurclub speelt. "Dan hebben we meer kans om door te gaan."

Van Leeuwen hoopt op Ajax als tegenstander. "Want ik schakel wel liever Ajax dan Feyenoord uit", lachte de keeper van de Zuid-Hollandse club. "Maar ik hoop vooral dat tegen die tijd de stadions weer vol zitten. Om nou straks in een lege ArenA te voetballen, dat is ook niet alles."

