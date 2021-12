Willem Janssen kan er met zijn hoofd niet bij dat FC Utrecht dinsdagavond door NAC Breda werd uitgeschakeld in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Domstedelingen gaven een voorsprong uit handen en verloren met 3-2 bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Onbegrijpelijk wat hier vanavond is gebeurd", zei een geïrriteerde Janssen in het Rat Verlegh Stadion tegen ESPN. "In de eerste helft was er niks aan de hand en hadden we niks te duchten van NAC. Na rust kregen ze drie ballen op goal en dat waren twee goals."

FC Utrecht leidde halverwege nog met 0-1 en had zelfs ruimer op voorsprong moeten staan, want Adrián Dalmau miste voor de openingstreffer een strafschop. NAC richtte zich na rust op en kwam door goals van Thomas Haye, waaronder een schitterende vrije trap, zelfs op voorsprong.

Zeker na de rode kaart van Mike van der Hoorn in de 81e minuut leek het over en uit voor FC Utrecht, maar met tien man kwamen de bezoekers via Anastasios Douvikas toch nog langszij, om het in blessuretijd weer weg te geven. Vieri Kotzebue schoot NAC naar de volgende ronde.

"Vlak voor de 2-1 kwamen wij door en had iemand van ons de bal bijna voor het intikken, maar daarna braken zij uit en kwamen ze 2-1 voor. Het is onvoorstelbaar", verzuchtte een zwaar teleurgestelde Janssen. "Dat Thom Haye een vrije trap van 23 meter afstand in de kruising schiet, heb je ook nog eens op zo'n avond."

De bekeruitschakeling is een forse domper voor 'cupfighter' FC Utrecht. In de seizoenen 2015/2016 en 2019/2020 haalde de drievoudig bekerwinnaar nog de finale. De ploeg van trainer René Hake is nu drie duels op rij zonder overwinning.