Koploper Manchester City heeft dinsdagavond in stijl de zevende overwinning op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola veegde mede dankzij een doelpunt van Nathan Aké de vloer aan met Leeds United: 7-0.

Manchester City schoot uit de startblokken in het eigen Etihad Stadium en leidde na een half uur al met 3-0. De openingstreffer kwam na acht minuten op naam van Phil Foden, die de uitgekomen doelman Illan Meslier passeerde. Stuart Dallas stond nog wel op de doellijn, maar miste de bal volledig.

Vijf minuten later stond het al 2-0 door een kopbal van Jack Grealish, die voor het eerst sinds september scoorde voor City. Kevin De Bruyne gaf de sterke start van de 'Citizens' extra glans door in de 32e minuut - tot zichtbaar afgrijzen van Leeds United-coach Marcelo Bielsa - raak te schieten na een fraaie aanval.

Na rust nam Manchester City geen gas terug. Riyad Mahrez zorgde in de 49e minuut met een bekeken schot in de benedenhoek voor de 4-0 en De Bruyne was een klein kwartier later met een kiezelhard schot verantwoordelijk voor de vijfde treffer.

Manchester City was oppermachtig tegen Leeds United. Foto: Getty Images

Aké zorgt met kopbal voor tweede treffer van seizoen

John Stones tekende in de 74e minuut in de rebound - na twee uitstekende reddingen van Meslier - voor de 6-0 en Aké deelde ook mee in de feestvreugde. De Oranje-international, in de 65e minuut ingevallen voor aanvoerder Rúben Dias, kopte raak uit een corner van Foden en zorgde zo voor het slotakkoord.

De laatste keer dat Manchester City punten morste in de Premier League was op 30 oktober in de verloren thuiswedstrijd tegen Crystal Palace: 0-2. De ploeg van Guardiola heeft nu 41 punten, vier meer dan nummer twee Liverpool. 'The Reds' spelen donderdagavond een thuiswedstrijd tegen Newcastle United.

Tim Krul slaagde er niet in om zijn doel schoon te houden bij Norwich City, dat met 0-2 van Aston Villa verloor. De ploeg uit Birmingham kwam in de 34e minuut op voorsprong via Jacob Ramsey en gooide het duel drie minuten voor tijd op slot door een goal van Ollie Watkins.

