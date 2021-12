FC Utrecht is in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker op pijnlijke wijze uitgeschakeld. De nummer zes van de Eredivisie ging dinsdag in Breda met 3-2 onderuit tegen NAC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij de thuisploeg was Thom Haye de uitblinker. De aanvaller scoorde tweemaal, waarvan één keer met een sublieme vrije trap. In blessuretijd gaf hij bovendien een knappe assist op invaller Vieri Kotzebue, die het winnende doelpunt maakte.

FC Utrecht stond in het Rat Verlegh Stadion halverwege nog met 0-1 voor. Mike van der Hoorn kopte in de 34e minuut raak uit een corner. Even daarvoor had Adrián Dalmau, die eindelijk weer eens een basisplaats had gekregen, met een zwak genomen penalty de kans op de openingsgoal laten liggen.

Nadat Bart Ramselaar vroeg in de tweede helft had verzuimd er 0-2 van te maken, kwam NAC - waar de onlangs aan een tumor geopereerde trainer Edwin de Graaf gewoon op de bank zat - vanuit het niets op gelijke hoogte. Haye kogelde in de 55e minuut vanaf een meter of 25 een vrije trap in de kruising.

Matchwinner Kotzebue stond pas minuut in het veld

De aanvaller sloeg een kwartier later opnieuw toe toen hij doelman Maarten Paes klopte in de korte hoek. Even later moest FC Utrecht ook nog eens met tien man verder. Doelpuntenmaker Van der Hoorn kreeg zijn tweede gele kaart.

Desondanks leken de bezoekers nog een verlenging uit het vuur te slepen. Invaller Anastasios Douvikas scoorde uit een corner, maar een invaller aan de andere kant kroonde zich tot matchwinner. Kotzebue, die pas een minuut in het veld stond, werd door Haye in de diepte gestuurd en maakte het koel af.

FC Utrecht is drievoudig bekerwinnaar en stond zeven keer in de finale. De laatste keer, in 2020, werd de eindstrijd tegen Feyenoord niet gespeeld vanwege de coronapandemie.

