Bayern München heeft zich dinsdagavond tot 'Herbstmeister' gekroond in de Bundesliga door de uitwedstrijd tegen VfB Stuttgart eenvoudig te winnen. Het werd dankzij een hattrick van Serge Gnabry en twee treffers van Robert Lewandowski liefst 0-5 in de Mercedes-Benz Arena.

De 26-jarige Gnabry opende vijf minuten voor rust de score namens Bayern. Leroy Sané, al in de 27e minuut ingevallen vanwege een blessure bij Kingsley Coman, gaf de bal na een fraaie dribbel aan zijn ploeggenoot en die krulde schitterend raak in de rechterbovenhoek.

In de tweede helft liep Bayern verder weg bij Stuttgart. Gnabry maakte in de 53e minuut op aangeven van Thomas Müller de 0-2, maar in de laatste twintig minuten ging het pas echt hard. Lewandowski nam in de 69e minuut een voorzet van Gnabry mee op zijn borst en passeerde Florian Müller met een lobje.

De Poolse spits tekende drie minuten later wederom op aangeven van Gnabry voor de 0-4 en evenaarde zo het Bundesliga-record van meeste doelpunten in één kalenderjaar. Hij staat nu op gelijke hoogte met wijlen Gerd Müller, die in 1972 eveneens namens Bayern tot 42 treffers kwam.

Uitblinker Gnabry deed twee minuten na de recordgoal van Lewandowski nog een duit in het zakje met de vijfde treffer van Bayern, dat de vierde competitiewedstrijd op rij won. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann staat nu op veertig punten, negen meer dan nummer twee Borussia Dortmund.

Dortmund heeft een wedstrijd minder gespeeld, maar Bayern sluit het kalenderjaar hoe dan ook af als koploper en mag zich dus 'Herbstmeister' noemen. Komend weekend staat er nog één speelronde op het programma voordat de winterstop zijn intrede doet in de Bundesliga.

Bayern München mag zich 'Herbstmeister' noemen in de Bundesliga. Foto: Getty Images

