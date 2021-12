Dani Alves heeft dinsdagavond in Saoedi-Arabië zijn officieuze rentree in het shirt van FC Barcelona gemaakt. De Braziliaan deed mee in een oefenwedstrijd tegen Boca Juniors die in het teken stond van wijlen Diego Maradona. De Catalanen verloren na strafschoppen van de Argentijnse topclub.

De 38-jarige Alves was tussen 2008 en 2016 een belangrijke kracht bij FC Barcelona en vertrok daarna naar Juventus. Via de 'Oude Dame', Paris Saint-Germain en São Paulo keerde de vleugelverdediger vorige maand terug bij FC Barcelona. Hij is pas in het nieuwe jaar speelgerechtigd, maar mag wel oefenwedstrijden spelen.

Trainer Xavi, die met Alves samenspeelde bij Barcelona, gaf zijn voormalige ploeggenoot een basisplek tegen Boca Juniors. Veel vaste krachten, onder wie Frenkie de Jong en doelman Marc-André ter Stegen, kregen rust en werden niet ingezet.

Bij rust stond het nog 0-0 in hoofdstad Riyadh, waarna middenvelder Ferran Jutglà in de tweede helft de score opende namens Barcelona. Exequiel Zeballos voorkwam dat Boca Juniors de eerste editie van de Maradona Cup verloor. In de strafschoppenserie trokken de Argentijnen ondanks een treffer van Alves met 4-2 zelfs aan het langste eind.

FC Barcelona maakte in oktober bekend dat er ter ere van Maradona een wedstrijd tegen Boca Juniors zou worden gespeeld. 'Pluisje', die voor beide clubs speelde, overleed op 25 november 2020 op zestigjarige leeftijd aan een hartstilstand.

Het is niet de eerste keer dat FC Barcelona een wedstrijd in Saoedi-Arabië speelde. Het land uit het Midden-Oosten was in 2020 gastheer van de Spaanse supercup en zal dat in januari 2022 opnieuw zijn. Het kwakkelende FC Barcelona speelt zondag in Camp Nou alweer een competitiewedstrijd tegen Elche CF.