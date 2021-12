Excelsior Maassluis heeft dinsdag in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker voor een verrassing gezorgd. De amateurclub won uit bij FC Emmen met 0-1 en plaatste zich voor de achtste finales. ADO Den Haag kwam dankzij Thomas Verheydt met de schrik vrij tegen Gemert: 4-2.

FC Emmen, dat derde staat in de Keuken Kampioen Divisie en vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde, wist aan de Oude Meerdijk de favorietenstatus geen moment waar te maken en creëerde weinig kansen.

Excelsior Maassluis profiteerde en sloeg tien minuten voor tijd toe. Bram Wennekers reageerde attent op een diepe bal van Nino van den Beemt en schoot de nummer tien van de Tweede Divisie naar de verrassende overwinning. Het is al de vijfde keer in tien jaar tijd dat FC Emmen zich verslikt in een amateurclub.

Ook ADO leek af te stevenen op een blamerende nederlaag, maar invaller Thomas Verheydt wist dat te voorkomen. De spits scoorde tegen Gemert twee keer in het laatste kwartier en loodste de Hagenaars zo naar de laatste zestien.

Gemert, dat uitkomt in de Derde Divisie, was zeven minuten voor rust verrassend op voorsprong gekomen door een goal van Willem den Dekker. Eljero Elia trok de stand op slag van rust gelijk, maar toen Den Dekker er in de 53e minuut 1-2 van maakte leek een stunt in de maak.

Pas in het laatste kwart van de wedstrijd kon ADO het verschil in kwaliteit op het veld tot uitdrukking brengen. Cain Seedorf scoorde met een knap schot in de verre hoek, waarna clubtopscorer Verheydt met een intikker en een volley de zege van ADO veiligstelde.

PEC Zwolle had geen kind aan MVV in de tweede ronde. PEC Zwolle had geen kind aan MVV in de tweede ronde. Foto: Pro Shots

PEC met gewijzigde opstelling te sterk voor MVV

PEC Zwolle, dat stijf onderaan staat in de Eredivisie, wist de zorgen even weg te spoelen door in de beker verrassend eenvoudig te winnen van MVV. De middenmoter uit de Keuken Kampioen Divisie werd met 4-0 verslagen.

Trainer Dick Schreuder trad met een sterk gewijzigde opstelling aan in het eigen MAC³PARK en dat pakte verrassend goed uit. Binnen twintig minuten stond het door goals van Siemen Voet en Rav van den Berg al 2-0.

Na rust zorgde de Servische spits Luka Adzic met een snoeiharde uithaal voor het hoogtepunt van de avond. Zijn landgenoot Slobodan Tedic maakte er tien minuten voor tijd ook nog 4-0 van.

Met Telstar-Spakenburg en NAC Breda-FC Utrecht (beide 21.00 uur) staan er dinsdagavond nog twee duels op het programma. De andere wedstrijden in de tweede ronde worden woensdag en donderdag afgewerkt.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker