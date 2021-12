De komende vier weken zijn er nog altijd geen toeschouwers welkom bij wedstrijden in de amateur- en profsport, zo heeft het demissionaire kabinet dinsdag bekendgemaakt. Dat betekent onder meer dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag zonder supporters wordt afgewerkt. Ook amateursport na 17.00 uur blijft verboden.

Supporters zijn al sinds november niet welkom bij sportwedstrijden als maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eind november werd bepaald dat de fans nog eens twee weken geweerd zouden worden, tot en met zaterdag 18 december.

Daardoor was er een kans dat er zondag bij de Klassieker wel supporters in De Kuip welkom zouden zijn, maar demissionair premier Mark Rutte maakte dinsdagavond op een persconferentie bekend dat de maatregelen tot en met 14 januari worden verlengd.

Dat betekent dat er tot de winterstop hoe dan ook in lege stadions wordt gevoetbald. Dit kalenderjaar staan er nog twee speelronden op het programma in de Eredivisie. De eerste speelronde in het nieuwe kalenderjaar wordt op 14, 15 en 16 januari afgewerkt.

PEC Zwolle-Willem II op vrijdag 14 januari moet, zoals het er nu naar uitziet, nog achter gesloten deuren worden gespeeld. De andere duels van die speelronde lijken wel met supporters op de tribune gespeeld te kunnen worden.

PSV won zondag in een leeg Goffertstadion nipt van NEC. Foto: ANP

Andere sportgerelateerde maatregelen worden ook verlengd

Ook andere sportgerelateerde maatregelen tegen het coronavirus zijn tot halverwege januari verlengd. Dat betekent onder meer dat alle binnen- en buitensportlocaties tussen 17.00 en 5.00 uur gesloten moeten blijven, profsport uitgezonderd. Alle amateursport na 17.00 uur is dus verboden.

Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties is voor iedereen vanaf achttien jaar een coronatoegangsbewijs verplicht. Daarnaast moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en blijft het dragen van een mondkapje (vanaf dertien jaar) verplicht.

Voor de persconferentie kwam de KNVB al met een verklaring naar buiten waarin het opnieuw forse kritiek uitte op de maatregelen. Volgens de voetbalbond worden Nederlanders door de huidige restricties "niet gestimuleerd om te sporten" en is het toeschouwersverbod nergens op gebaseerd.

"Het kabinet heeft zonder wetenschappelijke of feitelijke onderbouwing besloten om publiek in de stadions in Nederland te verbieden. Daarmee is Nederland een uitzondering in Europa, waar bijna overal wél toeschouwers op de tribunes zitten", aldus de bond.