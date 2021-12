Roger Schmidt overweegt niet om Joël Drommel te vervangen als eerste keeper van PSV. De trainer heeft er alle vertrouwen in dat de 25-jarige doelman zich gaat herstellen na een mindere periode.

"Joël is een keeper die nog volop in ontwikkeling is en dat wisten we toen we hem contracteerden", zei Schmidt tegen het Eindhovens Dagblad in de aanloop naar de bekerwedstrijd van woensdag tegen Fortuna Sittard.

"We hebben er vertrouwen in dat die doorontwikkeling er gaat komen. Voor het eerst speelt hij nu een internationaal seizoen en dat geldt voor meer van onze spelers."

Drommel ging sinds zijn overgang van FC Twente naar PSV al een paar keer flink in de fout. Na missers tegen Willem II en sc Heerenveen gebeurde dat zondag in Nijmegen opnieuw. PSV kwam daardoor met 1-0 achter tegen NEC en kon dat pas in de slotfase ombuigen (1-2).

"Niks ten nadele van FC Twente, maar bij PSV is de druk anders", zo verklaart Schmidt de foutenlast van zijn doelman. "Er is hier meer focus van de buitenwereld omdat je voor de titel speelt. Joël is nog niet volgroeid als goalie en wij steunen hem in zijn ontwikkeling."

Ook woensdag tegen Fortuna staat Drommel waarschijnlijk onder de lat. Tweede keeper Yvon Mvogo, die eigenlijk in het bekertoernooi zou mogen opdraven, is ziek.

Joël Drommel liet tegen NEC een bal los, waardoor PSV op achterstand kwam. Joël Drommel liet tegen NEC een bal los, waardoor PSV op achterstand kwam. Foto: Getty Images

'We hebben een pittig schema'

PSV is volgens Schmidt helemaal klaar voor het bekerduel met de Limburgers, al waakt hij tegen de nummer zestien van de Eredivisie voor onderschatting. Fortuna boekte afgelopen weekend een belangrijke 0-1-zege in het degradatieduel met PEC Zwolle.

"Fortuna speelt met een heel georganiseerde verdediging. Daarnaast zijn ze constant op zoek naar tegenaanvallen. Dit was afgelopen weekend tegen PEC ook goed te zien. We moeten zoeken naar antwoorden op dat spel."

Waar PSV zondagavond nog in actie kwam tegen NEC, genoot Fortuna van een dag extra rust. "We hebben een pittig schema", vindt Schmidt. "Desondanks is het team er helemaal klaar voor. De spelers zijn in goede vorm."