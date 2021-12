FC Emmen-Excelsior Maassluis ·

81' GOAL Excelsior Maassluis! 0-1



Er is een heuse bekerstunt in de maak in Emmen, want de amateurs van Excelsior Maassluis komen in de slotfase op voorsprong tegen de plaatselijke profclub. Bram Wennekers werkt keurig af na een wonderschone steekpass vanuit het middenveld. Wat een juweel van een doelpunt van de tweededivisionist, die FC Emmen een bekernachtmerrie gaat bezorgen.