NAC-Utrecht ·

70' GOAL NAC! 2-1



Is hier een stunt in de maak?! Van Overeem levert de bal simpel in op het middenveld en het is wederom Thom Haye die kan profiteren. Hij rent simpel de zestien meter binnen en schuift de bal achter doelman Paes. Utrecht zit serieus in de problemen, terwijl er geen vuiltje aan de lucht leek.