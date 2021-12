Feyenoord is volgens trainer Arne Slot totaal nog niet bezig met De Klassieker van zondag in De Kuip tegen Ajax. De Rotterdammers nemen het eerst woensdag in het toernooi om de KNVB-beker op tegen FC Twente.

"We spelen een uitwedstrijd tegen de nummer vijf van Nederland. Dat vereist volledige focus", zei Slot een dag voor het duel in Enschede op de persconferentie.

Feyenoord verspeelde zondag punten bij FC Groningen (1-1) en liet zo ook de kans liggen om de leiding te nemen in de Eredivisie. De ploeg van Slot heeft na zestien wedstrijden evenveel punten als Ajax (36) en één punt achterstand op PSV (37).

"Los van hoe we er voor staan in de competitie en in Europa is de beker altijd een belangrijke prijs voor Feyenoord. Ik denk voor elke club", aldus Slot. "We gaan er dus alles aan doen om zo ver mogelijk te komen in dit toernooi."

Feyenoord kwam zondag bij Groningen niet verder dan 1-1. Foto: Pro Shots

Slot spreekt ook van voordeel met zwaardere bekerloting

Volgens Slot heeft het zowel voor- als nadelen om in de aanloop naar de Klassieker een sterke tegenstander als FC Twente te treffen. "Als we thuis hadden gespeeld tegen een amateurclub, dan zou die wedstrijd van zondag misschien al door ons hoofd zijn gegaan."

"Wat dat betreft is het wel een voordeel om tegen zo'n zware tegenstander te spelen, we zijn nu volledig gericht op Twente. Al had ik misschien wel liever een thuiswedstrijd tegen amateurs gehad hoor", aldus Slot, doelende op Ajax dat het woensdag in Amsterdam opneemt tegen Barendrecht.

Het duel tussen FC Twente en Feyenoord begint woensdag om 18.00 uur. Slot kondigde al aan dat hij met een zo sterk mogelijke ploeg aan de aftrap wil verschijnen.

