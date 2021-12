Pierre-Emerick Aubameyang is niet langer de aanvoerder van Arsenal. De Gabonese spits werd zaterdag al uit de selectie gezet door manager Mikel Arteta en het lijkt erop dat het voorlopig niet goed komt tussen de twee.

Arsenal meldt dinsdag in een verklaring dat de 32-jarige Aubameyang geen aanvoerder meer is. "We verwachten van al onze spelers, en vooral van onze aanvoerder, dat ze zich aan de regels en voorwaarden houden die we hebben opgesteld."

Onduidelijk is wat er precies is voorgevallen, al gaat het verhaal dat Aubameyang te laat terugkeerde uit Frankrijk, waar hij zijn moeder had bezocht. De spits zal woensdag, wanneer Arsenal thuis tegen West Ham United speelt, hoe dan ook nog ontbreken.

Aubameyang speelt sinds januari 2018 voor Arsenal, dat bijna 65 miljoen euro voor hem betaalde aan Borussia Dortmund. Hij speelde tot dusver 163 keer in het shirt van 'The Gunners' en kwam tot 92 doelpunten. In 2019 werd hij topscorer van de Premier League.

De Afrikaans voetballer van het jaar van 2015 had zich bij Dortmund als topspits gemanifesteerd. Eerder kwam hij uit voor onder meer Lille OSC, AS Monaco en Saint-Étienne. Die clubs huurden hem van AC Milan, waar hij nooit doorbrak.

Arsenal is na zestien speelrondes de nummer zes van de Premier League. West Ham, de tegenstander van woensdag, heeft twee punten meer en staat vierde.

