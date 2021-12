De KNVB heeft Dennis Higler dinsdag aangesteld als scheidsrechter voor de Eredivisie-topper tussen Feyenoord en Ajax van zondag. De 36-jarige arbiter floot de Klassieker nog nooit.

Voor Higler wordt het überhaupt zijn eerste topper van dit Eredivisie-seizoen. Wel floot hij in de afgelopen maanden al een keer een wedstrijd van zowel Feyenoord (uit tegen FC Utrecht) als Ajax (uit tegen FC Twente).

Higler krijgt in de zeer waarschijnlijk lege Kuip assistentie van Erwin Zeinstra en Mario Diks. Edwin de Graaf is de vierde official en Pol van Boekel fungeert vanuit Zeist als VAR, met Joost van Zuilen naast zich.

Ajax verloor de koppositie zondag aan PSV. De Amsterdammers gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen AZ en zagen de concurrent uit Eindhoven op de valreep met dezelfde cijfers winnen op bezoek bij NEC. Feyenoord kwam niet verder dan 1-1 bij FC Groningen.

Zowel Ajax als Feyenoord geeft een punt toe op PSV. De Klassieker begint zondag om 14.30 uur.

