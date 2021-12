De wedstrijd tussen Brentford en Manchester United in de Premier League van dinsdag is uitgesteld na meerdere coronabesmettingen bij de club uit Manchester. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald.

"Het besluit is genomen op aanraden van de medische adviseurs vanwege de bijzondere situatie van een corona-uitbraak binnen de selectie van Manchester United", meldt United in een verklaring.

De Engelse topclub had het trainingscomplex Carrington al voor 24 uur gesloten na besmettingen bij meerdere stafleden en spelers. Individuen die positief zijn getest, zijn direct in quarantaine gegaan.

Mogelijk volgen meer afgelastingen in de Premier League, waar coronatests onder spelers en stafleden afgelopen week een recordaantal van 42 positieve gevallen opleverden. Ook Tottenham Hotspur, Leicester United, Brighton & Hove Albion, Aston Villa en Norwich City hebben coronaperikelen.

De eerstvolgende wedstrijd van het United van sterspeler Cristiano Ronaldo is zaterdag, wanneer Brighton naar Old Trafford komt. Dit kalenderjaar wordt ook nog tegen Newcastle United (uit) en Burnley (thuis) gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League