"Verrassend, beschamend en onbegrijpelijk", zo omschrijft de directie van Real Madrid de loting voor de achtste finales van de Champions League. De loting moest maandag opnieuw worden verricht omdat de UEFA een fout had gemaakt.

Real Madrid werd bij de eerste loting aan het Portugese Benfica gekoppeld. Bij de tweede trekking enkele uren later kwam met Paris Saint-Germain een op papier zwaardere tegenstander uit de koker.

"Allereerst moet ik zeggen dat het verbazend, beschamend en onbegrijpelijk is", zegt directeur Emilio Butragueño op de website van Real Madrid. "Er kijken miljoenen fans naar deze loting, net als de complete sportwereld."

Real Madrid kent een moeizame relatie met de UEFA, nadat de club eerder dit jaar buiten de Europese bond om had geprobeerd een Super League voor Europese topclubs op te richten. Real-voorzitter Florentino Pérez was de aanjager van het geflopte project.

Butragueño verwacht spektakel tegen PSG

Met PSG krijgt Real nu overigens wel een 'Super League-waardige' tegenstander in de Champions League. "We benaderen de wedstrijden met veel enthousiasme", zegt oud-topspits Butragueño.

"Deze competitie betekent heel veel voor de fans. We treffen een tegenstander met veel kwaliteit en topspelers, maar we hebben er vertrouwen in dat onze ploeg twee keer een geweldige prestatie gaat neerzetten. Het zal een groot spektakel worden en hopelijk kunnen wij ons plaatsen voor de kwartfinales."

De ontmoeting tussen Real Madrid en PSG betekent een terugkeer van Lionel Messi in Estadio Santiago Bernabéu, waar de zevenvoudig Wereldvoetballer van het Jaar met aartsrivaal regelmatig schitterde met FC Barcelona. Voormalig Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos maakte afgelopen zomer eveneens de overstap van Spanje naar Parijs.

Bij de eerste loting werd PSG nog aan Manchester United gekoppeld, wat een confrontatie tussen Messi en Cristiano Ronaldo zou opleveren. Benfica moet het opnemen tegen Ajax in plaats van Real Madrid.