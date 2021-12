Guus Til ontbreekt bij Feyenoord in de eerste wedstrijd van de achtste finales in de Conference League. De middenvelder is geschorst na zijn opmerkelijke rode kaart in de groepswedstrijd tegen Slavia Praag (2-2).

De UEFA schorste Til maandag voor twee duels. Doordat de viervoudig international vorige week al niet mee mocht doen in het afsluitende groepsduel met Maccabi Haifa, heeft hij de helft van zijn straf al uitgezeten.

Til werd op 25 november na een harde tackle op Slavia-aanvoerder Nicolae Stanciu uit het veld gestuurd. Opvallend was dat hij in eerste instantie werd bestraft met geel, waarna de scheidsrechter even later op advies van de grensrechter alsnog rood trok. In de Conference League is er geen VAR aanwezig.

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak na afloop van het duel zijn verbazing uit. "De vierde man zei me dat de scheidsrechter het zelf besloten had. Nou kijk ik heel veel voetbal, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Til had met zijn doelgerichtheid een groot aandeel in de plaatsing van Feyenoord voor de knock-outfase van de Conference League. De huurling van Spartak Moskou, die in de Eredivisie al goed is voor negen treffers, scoorde in Europees verband zes keer.

Feyenoord mag als groepswinnaar de tussenronde in de Conference League overslaan en is direct geplaatst voor de achtste finales. Die dubbele ontmoeting vindt plaats op 10 en 17 maart, de loting is op 25 februari.