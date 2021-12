Benfica heeft wel eens betere tijden gekend. Fans van de Portugese tegenstander van Ajax in de achtste finales van de Champions League proberen de excentrieke coach Jorge Jesus weg te stemmen omdat de club onlangs de topper verloor van Sporting CP. Voor Ajax gloort sowieso een weerzien met oud-speler Jan Vertonghen.

Met hooggespannen verwachtingen werd Jesus vorig jaar teruggehaald van het Braziliaanse Flamengo. De Portugese coach was in zijn voorgaande periode als coach van Benfica (2009-2015) met drie landstitels bijzonder succesvol, maar die succesperiode heeft hij in Lissabon voorlopig niet kunnen herhalen.

De 1-3-nederlaag tegen titelconcurrent Sporting CP begin deze maand was voor een groep fans de druppel, omdat Benfica daardoor vier punten achter koploper en aartsrivaal FC Porto kwam te staan. Ze zetten een site op om de 67-jarige coach, altijd druk gebarend langs de kant, terug naar Flamengo te krijgen.

Op de pagina is een rode lijn van een vlucht van Lissabon naar Rio de Janeiro te zien. Het hoofd van Jesus is op de route ingetekend. Mensen die voor het vertrek van Jesus zijn, kunnen op een knop klikken waardoor hij 100 meter dichter bij Rio de Janeiro komt.

Acht dagen na de lancering van de site is het hoofd van Jesus al op het vasteland van Brazilië gearriveerd. Liefst 61.000 keer is er al op de knop gedrukt, terwijl mensen maar één keer per dag kunnen stemmen en Benfica ten koste van FC Barcelona de achtste finales van de Champions League haalde.

Jesus zag er de lol niet van in. "Iedereen wil graag complimenten krijgen. Ik ben hier niet aan gewend, zeker niet bij Benfica. Ik moet proberen om het team voor me te winnen en ik hebben geen invloed op dingen die niet van mij afhangen. Maar natuurlijk ben ik ook niet blij of tevreden."

Weerzien met voormalig Ajax-speler Vertonghen

De ludieke actie van de supporters tekent het sentiment rondom Jesus. Ondanks het aantrekken van enkele Europese topspelers heeft Benfica in twee jaar tijd geen prijs gepakt. In 2019 won de 37-voudig landskampioen van Portugal voor het laatst de landstitel.

Van al die topspelers is voor de Ajax-fans Jan Vertonghen de bekendste naam. De 34-jarige verdediger stond van 2003 tot 2012 onder contract in Amsterdam en speelde liefst 220 wedstrijden voor de recordkampioen van Nederland.

Met Ajax pakte Vertonghen in 2011 en 2012 de landstitel, waarna de Belgisch recordinternational naar Tottenham Hotspur vertrok. Met Tottenham zat hij Ajax in 2019 al een keer dwars op weg naar de Champions League-finale. Sinds 2020 speelt hij in Portugal.

Daarnaast beschikt Benfica over gelauwerde namen als Nicolás Otamendi (voormalig Manchester City), João Mário (ex-Internazionale) en Julian Weigl (oud-Borussia Dortmund), die in de top van Europa speelden. Toch drijft Benfica momenteel vooral op Darwin Núñez, die met elf doelpunten medetopscorer van de Portugese competitie is.

Benfica doet het in CL wel naar behoren

In tegenstelling tot de competitie doet Benfica het in Europees verband wel uitstekend. De club schopte het van de tweede voorronde tot de achtste finales van de Champions League, door onder meer PSV in de play-offs te verslaan. Na een 2-1-zege in Lissabon werd het 0-0 in Eindhoven, terwijl Benfica bijna een uur met een man minder speelde.

In de groepsfase hield Benfica zelfs FC Barcelona onder zich. De Portugezen wonnen in eigen huis met 3-0 van de ploeg van toenmalig trainer Ronald Koeman en hielden de Spaanse grootmacht een maand geleden in Camp Nou op 0-0, waardoor Benfica zich achter groepswinnaar Bayern München plaatste voor de laatste zestien.

Het tweeluik tussen Ajax en Benfica in de achtste finales van de Champions League wordt in februari en maart volgend jaar gespeeld. Op 23 februari staat de wedstrijd in Lissabon op het programma. De return in de Johan Cruijff ArenA wordt op 15 maart gespeeld. Of Jesus dan nog trainer van Benfica is, moet de tijd nog uitwijzen.