BIJ NAC Breda-trainer Edwin de Graaf is onlangs een tumor ontdekt. De 41-jarige oud-voetballer is al geopereerd en is optimistisch over zijn herstel.

NAC maakte het nieuws over de gezondheid van De Graaf maandag bekend. Op 26 november werd de trainer al geopereerd, daags voor de wedstrijd tegen Helmond Sport (1-0-zege). Vervolgens zat hij weer op de bank bij de duels met FC Den Bosch (0-5-zege) en Almere City (1-1).

"Gelukkig waren we er vroeg bij en is het goed te behandelen. Ik voel me dan ook niet ziek", zegt De Graaf op de website van NAC. "Ik heb alleen last van de operatiewond."

Het is nog onduidelijk hoe het hersteltraject van de oud-speler van onder meer Feyenoord, NAC en ADO Den Haag eruitziet. "Momenteel is er nog geen concreet behandelplan. Wanneer en hoeveel ik afwezig zal zijn in de nabije toekomst, is dus nog niet bekend."

De Graaf is sinds de zomer hoofdtrainer bij NAC, nadat hij eerder als assistent en interim-coach bij de Brabantse club had gewerkt. Hij begon zijn trainersloopbaan bij ADO Den Haag, waar hij tussen 2012 en 2019 assistent was.

NAC is bezig aan een tegenvallend seizoen en staat slechts negende in de Keuken Kampioen Divisie. De Graaf hoopt op verbetering van de sportieve prestaties. "Het klinkt misschien gek, maar we moeten de focus vooral op het voetbal houden."