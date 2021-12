Ajax treft Benfica in de achtste finales van de Champions League, zo heeft de tweede loting maandag in Nyon bepaald. Eerder op de dag werd de Amsterdamse club gekoppeld aan Internazionale, maar dat werd geschrapt vanwege een blunder bij de UEFA.

Achtste finales Champions League Benfica-Ajax

Internazionale-Liverpool

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting CP-Manchester City

Red Bull Salzburg-Bayern München

Chelsea-Lille OSC

Atlético Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Ajax speelt op 15, 16, 22 of 23 februari februari eerst uit in Lissabon en daarna wacht een return in de Johan Cruijff ArenA op 8, 9, 15 of 16 maart. Het duel met Benfica, dat momenteel derde staat in de Portugese Primeira Liga is voor Ajax een weerzien met Jan Vertonghen, die van 2006 tot 2012 in de Amsterdamse hoofdmacht speelde.

Begin dit seizoen was Benfica in de play-offs om een Champions League-ticket nog te sterk voor PSV, waarna het in groep E achter Bayern München als tweede eindigde. De Portugezen hielden wel Barcelona en Dynamo Kiev achter zich.

Drie jaar geleden speelde Ajax ook al tegen Benfica in de Champions League. In de ArenA werd toen met 1-0 gewonnen, waarna de return in Estádio da Luz in 1-1 eindigde.

Hierom moest de Champions League-loting opnieuw

Fout met balletje van Manchester United

De Champions League-loting begon maandagmiddag om 15.00 uur, nadat de eerste loting om 12.00 uur ongeldig was verklaard. Alle acht de confrontaties - met naast Internazionale-Ajax bijvoorbeeld ook Paris Saint-Germain-Manchester United - werden geschrapt.

Tijdens de eerste loting werd al gespeculeerd over of alles wel goed ging en geldig mocht zijn. Zo werd aanvankelijk Manchester United aan Villarreal gekoppeld, wat volgens de regels niet mocht omdat deze clubs elkaar in de groepsfase al troffen. Vervolgens verzuimde de UEFA om het balletje met de naam van Manchester United terug in de bak te doen toen een tegenstander voor Atlético Madrid werd geloot.

Atlético Madrid, dat gekoppeld werd aan Bayern München, vroeg om opheldering. Anderhalf uur later kwam de UEFA met het nieuws dat de loting moest worden overgedaan. Het is voor het eerst dat dit gebeurt bij een Champions League-loting.

De UEFA sprak "van een fout als gevolg van een technisch probleem met de software van een externe dienstverlener". Daardoor zouden de dienstdoende officials de verkeerde informatie hebben gekregen.

Bekijk de samenvatting van FC Barcelona-Benfica (0-0)

PSV treft Maccabi Tel Aviv in Conference League

Eerder op de dag werd ook geloot voor tussenrondes in de Europa League en de Conference League en dat ging wel in één keer goed. PSV treft in de Conference League Maccabi Tel Aviv en Vitesse werd gekoppeld aan Rapid Wien, al is nog niet helemaal zeker dat de Arnhemse club door is.

Het lijkt wel die kant op te gaan, omdat er geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de laatste groepswedstrijd van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais.

Feyenoord en AZ zijn als groepswinnaars vrijgeloot voor de tussenronde van de Conference League. Zij stromen in de achtste finales pas in.

Tussenronde Europa League Sevilla-Dinamo Zagreb

Atalanta-Olympiacos

RB Leipzig-Real Sociedad

FC Barcelona-Napoli

FC Zenit-Real Betis

Borussia Dortmund-Rangers FC

FC Sheriff-SC Braga

FC Porto-Lazio