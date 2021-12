PSV neemt het op tegen Maccabi Tel Aviv in de eerste knock-outronde van de Conference League, zo heeft de loting maandag in Nyon uitgewezen. Vitesse treft waarschijnlijk Rapid Wien, al moeten de Arnhemmers nog duidelijkheid krijgen over de afwikkeling van de groepsfase.

PSV is veroordeeld tot het spelen van de Conference League doordat de Eindhovenaren als derde eindigden in de Europa League. De ploeg van trainer Roger Schmidt verloor afgelopen donderdag de beslissende groepswedstrijd tegen Real Sociedad (3-0) en kon daardoor een vervolg in het tweede Europese clubtoernooi vergeten.

Maccabi Tel Aviv is de huidige nummer vijf van de Israëlische competitie en eindigde in de groepsfase van de Conference League als tweede in een poule met LASK, HJK Helsinki en FC Alashkert. Bij de recordkampioen van Israël (23 landstitels) staat sinds afgelopen zomer voormalig Heracles-speler Brandley Kuwas onder contract.

Feyenoord en AZ zijn ook nog actief in de Conference League, maar als groepswinnaar slaan zij de eerste knock-outfase over. De twee Eredivisie-clubs stromen in bij de laatste zestien van het derde Europese clubtoernooi.

De heenwedstrijden in de tussenronde van de Conference League staan op 17 februari op het programma. De return is een week later. PSV begint thuis, Vitesse uit. Sinds dit seizoen tellen de uitdoelpunten niet meer dubbel als het over twee ontmoetingen in een gelijkspel eindigt.

Foto: ANP

Vitesse waarschijnlijk tegen Rapid Wien

Vitesse neemt het in de Conference League hoogstwaarschijnlijk op tegen het Oostenrijkse Rapid Wien. De Arnhemmers, die tweede staan in groep G, zijn nog altijd in afwachting van een beslissing van de UEFA over Tottenham Hotspur-Stade Rennais.

De wedstrijd werd afgelopen donderdag afgelast omdat er liefst acht spelers van de Engelse ploeg besmet bleken met het coronavirus. De UEFA kon vanwege het drukke speelschema van Tottenham geen nieuwe speeldatum vinden, waardoor de groepsfase niet kon worden afgerond.

Omdat Vitesse dankzij de 3-1-zege op NS Mura de tweede plaats in de poule overnam van Tottenham, gaat de ploeg van trainer Thomas Letsch hoogstwaarschijnlijk naar de tussenronde. Het is niet duidelijk wanneer de UEFA een beslissing neemt.

Rapid Wien eindigde in de Europa League als derde in een poule met West Ham United, Dinamo Zagreb en KRC Genk en daalde daardoor af naar de Conference League. Ajax was de laatste Nederlandse club die Rapid Wien trof in Europees verband. In het seizoen 2015/2016 werden de Amsterdammers in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door de Oostenrijkers.