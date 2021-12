FC Barcelona heeft het maandag niet getroffen bij de loting voor de tussenronde van de Europa League. De ploeg van onder anderen Frenkie de Jong en Memphis Depay treft Napoli. Het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst stuit op Borussia Dortmund.

Tussenronde Europa League Sevilla-Dinamo Zagreb

Atalanta-Olympiacos

RB Leipzig-Real Sociedad

FC Barcelona-Napoli

FC Zenit-Real Betis

Borussia Dortmund-Rangers FC

FC Sheriff-SC Braga

FC Porto-Lazio

Het worstelende Barcelona eindigde als derde in de groepsfase van de Champions League. Napoli is een nummer twee uit de groepsfase van de Europa League, net als Rangers, dat met Dortmund de nummer drie uit de Champions League-poule van Ajax treft.

Atalanta, waar met Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners drie Nederlanders spelen, werd bij de loting gekoppeld aan het Griekse Olympiacos en begint met een thuiswedstrijd.

De groepswinnaars van de Europa League (Olympique Lyon, AS Monaco, Spartak Moskou, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Rode Ster Belgrado, Bayer Leverkusen en West Ham United) lootten niet mee. Zij stromen in de achtste finales in.

De heenwedstrijden in de dit seizoen geïntroduceerde tussenronde worden op donderdag 17 februari gespeeld. De returns volgen een week later. De Europa League-finale is op 18 mei in stadion Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.

Eerder op de dag werd geloot voor de achtste finales van de Champions League, maar die loting wordt vanaf 15.00 uur opnieuw verricht wegens een fout van de UEFA. Vanaf 14.00 uur is de loting voor de tussenronde van de Conference League, met PSV en Vitesse. Feyenoord en AZ zijn als poulewinnaars vrijgeloot.