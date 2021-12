AZ put na een slechte seizoenstart veel moraal uit de stunt bij Ajax. De Alkmaarders wonnen zondag met 1-2 bij de regerend landskampioen en klommen daardoor verder op de ranglijst.

"Dit doet veel met ons", zei trainer Pascal Jansen na afloop tegen de NOS. "Vooral door de manier waarop. We hebben gestreden voor elke meter en zeer gedisciplineerd gespeeld. Ik denk dat we het Ajax heel erg moeilijk hebben gemaakt."

De stunt van AZ kreeg na rust gestalte, toen Vangelis Pavlidis de score opende in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kwam een kwartier voor tijd via Sébastien Haller op 1-1 en was in het vervolg dicht bij de 2-1, maar uit een counter maakte AZ-speler Zakaria Aboukhlal in de 83e minuut de winnende 1-2.

Opvallend was dat AZ veel verdedigender voor de dag kwam dan het normaal gesproken doet. "We weten dat Ajax een van de beste teams in Europa is, waardoor we wat anders moesten gaan spelen, iets verdedigender", aldus AZ-aanvoerder Owen Wijndal tegen de NOS. "We stonden goed en hebben alles gegeven."

AZ-trainer Pascal Jansen omhelst Yukinari Sugawara na de stunt bij Ajax. AZ-trainer Pascal Jansen omhelst Yukinari Sugawara na de stunt bij Ajax. Foto: ANP

'Je bent steeds aan het repareren'

Jansen denkt niet dat AZ ook in het vervolg van de competitie zo verdedigend gaat spelen, ook al had het behoudende spel succes tegen Ajax. "Wij kunnen ook stug en degelijk spelen, maar ook frivool. In deze wedstrijd werd er ook wat anders gevraagd."

Voor AZ was de stunt bij Ajax meer dan welkom. De nummer drie van het afgelopen seizoen kwam deze jaargang dramatisch uit de startblokken en stond op het dieptepunt zelfs op de voorlaatste plaats, waardoor coach Jansen onder vuur kwam te liggen.

Na vijf wedstrijden op een rij zonder nederlaag bezet AZ inmiddels de achtste plek. "We hebben in de beginfase dusdanig wat laten liggen, dat je steeds aan het repareren bent", weet Jansen. "Deze wedstrijden helpen daarbij."

