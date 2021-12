FC Utrecht heeft zich maandag versterk met aanvaller Naoki Maeda. De 27-jarige Japanner komt over van Nagoya Grampus uit zijn vaderland en wordt voor een half jaar gehuurd, waarna de Eredivisionist een optie tot koop heeft.

De verwachtingen zijn hoog bij FC Utrecht, dat de rechtsbuiten omschrijft als "een kwaliteitsimpuls" en "een directe versterking". Als Maeda in het komende halve seizoen overtuigt, tekent hij een contract tot medio 2025.

"Naoki is een creatieve speler met een goede dribbel en kan een man passeren. Hij bewaart ook goed het overzicht in de eindfase, is wendbaar en heeft een goede acceleratie na zijn actie", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht.

"Hij is een speler die met veel energie speelt en heeft veel dreiging in zijn spel naar voren. Bovendien heeft hij een goed schot. We beschouwen Naoki als een directe versterking voor onze ploeg en zijn erg blij hem aan boord te hebben."

Maeda speelde dit jaar - het seizoen liep in Japan van eind februari tot en met begin december - 34 competitieduels voor Nagoya Grampus. Hij scoorde daarin drie keer en gaf vijf assists. In totaal staat de teller namens zijn club op 141 wedstrijden, 29 goals en 17 assists.

Het FC Utrecht van trainer René Hake staat na zestien speelrondes in de subtop van de Eredivisie. Er wordt in 2021 nog uit tegen Fortuna Sittard en thuis tegen FC Twente. Dinsdag is NAC Breda op Brabantse bodem de tegenstander in het bekertoernooi.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie