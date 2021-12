Investeringsfonds CVC heeft een kapitaalinjectie van bijna 2 miljard euro in het Spaanse voetbal gedaan. CVC sloot een overeenkomst met de organisatie van La Liga, die over de twee hoogste afdelingen in Spanje gaat, maar topclubs Real Madrid en FC Barcelona krijgen geen geld.

Van de 42 clubs stemden er 37 voor de deal; onder meer Real, FC Barcelona en Athletic Club zijn net als de Spaanse voetbalbond tegen. De stemming over La Liga Impulso (impuls voor La Liga) vond vrijdag plaats en afgelopen weekend werd de deal geformaliseerd.

"Dit is een historische mijlpaal", zei voorzitter Javier Tebas van La Liga. "Niet alleen voor La Liga, maar ook voor het voetbal en de sport in het algemeen."

"La Liga en de clubs hebben nu de best mogelijke partner om succesvol in te spelen op veranderingen die aan de horizon opdoemen. Ik denk dat we hiermee een precedent scheppen voor andere competities in Europa en de rest van de wereld."

CVC krijgt belang van 10 procent

CVC krijgt voor 2 miljard euro een belang van naar verluidt bijna 10 procent in La Liga. Het geld gaat naar de clubs die hebben ingestemd met de deal. Het is de bedoeling dat ze 70 procent daarvan gebruiken voor investeringen in onder meer infrastructuur, innovatie, technologie en marketing.

Het overige deel is bedoeld om spelers mee te kopen (15 procent) en schulden te verminderen (15 procent). Mede als gevolg van de coronacrisis kampen heel wat Spaanse clubs met forse schulden.

Real Madrid en FC Barcelona wilden eerder samen met een select aantal andere topclubs uit Europa een zogeheten Super League opzetten om extra inkomsten te genereren. Twaalf clubs presenteerden in april hun plannen, maar vanwege alle commotie die daarna ontstond, haakten de meeste clubs al snel weer af.

