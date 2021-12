PSV-aanvoerder Marco van Ginkel is opgetogen na de late overwinning van de Eindhovenaren in Nijmegen: 1-2. PSV scoorde zondag tegen NEC twee keer in de slotfase en profiteerde daardoor optimaal van puntenverlies van concurrenten Feyenoord en Ajax.

"Het kwam zeker niet vanzelf", zei Van Ginkel tegen ESPN na de zege in het Goffertstadion. "Maar als je in de laatste minuten toch de overwinning pakt, dan is dat heel lekker, zoals je misschien ook aan ons kon zien."

PSV keek lange tijd tegen een achterstand aan tegen de nummer de nummer twaalf van de Eredivisie. Na de openingstreffer van Magnus Mattsson zorgde Yorbe Vertessen pas tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker. Carlos Vinícius maakte in de slotminuut van de reguliere speeltijd de winnende treffer.

"We hadden het moeilijk met NEC, dat eigenlijk met man en macht verdedigde", vervolgde Van Ginkel, die tegen NEC zijn honderdste wedstrijd voor PSV speelde. "We creëerden weinig en gingen niet goed om met de mogelijkheden die we wel kregen."

"Maar achteraf is het heerlijk. Het was een zeer geslaagd weekend. Zeker als je kijkt naar de concurrenten, die punten hebben verspeeld", doelde hij op het puntenverlies van Ajax (1-2-nederlaag tegen AZ) en Feyenoord (1-1-gelijkspel tegen Groningen) eerder op de dag.

'Invallers trekken overwinning over de streep'

Van Ginkel roemt na de driepunter in Nijmegen vooral de invallers, die een cruciale rol vertolkten bij de twee Eindhovense doelpunten. Invaller Vertessen zorgde met het hoofd voor de 1-1 en Maximiliano Romero gaf enkele minuten na zijn invalbeurt op acrobatische wijze de assist bij de winnende goal.

"Het viel mij op dat het vooral de wissels waren die positief opvielen", zei de 29-jarige Van Ginkel, die in de 65e minuut plaatsmaakte voor Vertessen. "Uiteindelijk trokken zij de winst voor ons over de streep. Dus dat is top."

PSV staat na de zege op NEC met 37 punten bovenaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben één punt meer dan naaste belagers Ajax en Feyenoord, die elkaar volgende week treffen in De Kuip.