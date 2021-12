PSV heeft zondagavond door een zwaarbevochten overwinning de koppositie in de Eredivisie overgenomen van Ajax. De ploeg van trainer Roger Schmidt knokte zich in de laatste tien minuten naar een 1-2-overwinning op NEC.

Magnus Mattsson brak al na acht minuten de ban in Nijmegen na een fout van doelman Joël Drommel. PSV had de wedstrijd daarna onder controle, maar kwam pas tien minuten voor tijd via invaller Yorbe Vertessen op gelijke hoogte. Carlos Vinícius bezorgde PSV in de slotminuut van de reguliere speeltijd de overwinning.

PSV neemt de koppositie over van Ajax, dat zondag thuis met 1-2 van AZ verloor, én profiteert van het 1-1-gelijkspel van Feyenoord bij FC Groningen. De Eindhovenaren hebben nu 37 punten, één meer dan naaste belagers Ajax en Feyenoord.

NEC leed de derde nederlaag op rij in de Eredivisie en bezet met negentien punten de twaalfde plek. De ploeg van trainer Rogier Meijer is nu vijf duels op rij zonder overwinning.

Marco van Ginkel speelde tegen NEC zijn honderdste wedstrijd in dienst van PSV. De middenvelder kreeg een basisplek van Schmidt en dat ging ten koste van Érick Gutiérrez.

PSV is door de zwaarbevochten zege bij NEC de nieuwe Eredivisie-koploper. Foto: Pro Shots

Valse start voor PSV door fout van Drommel

De misstappen van Ajax en Feyenoord bezorgden PSV een uitstekende uitgangspositie, maar de ploeg van Schmidt kende een valse start in Nijmegen. De geplaagde doelman Joël Drommel verwerkte een vrije trap van Lasse Schöne niet goed, waardoor Mattsson de rebound binnen kon werken.

PSV nam na de snelle tegentreffer het initiatief, al leidde de Eindhovense dominantie niet tot heel veel kansen. De beste mogelijkheid was voor Mauro Júnior, maar NEC-doelman Mattijs Branderhorst keerde zijn harde schot. Vlak voor rust hield hij ook een vrije trap van de Braziliaan uit de korte hoek.

Schmidt besloot halverwege niet in te grijpen bij PSV, dat ook vlak na rust controleerde zonder heel gevaarlijk te worden. Schoten van Ibrahim Sangaré en Mario Götze werden geblokt. Aan de andere kant kon Drommel eenvoudig een slap schot van Schöne oprapen.

Yorbe Vertessen zette PSV tien minuten voor tijd op gelijke hoogte in Nijmegen. Foto: Pro Shots

Tavsan mist grote kans NEC en PSV profiteert

In de 63e minuut leek de gelijkmaker alsnog te vallen, maar de VAR oordeelde dat Sangaré buitenspel stond toen hij de bal van dichtbij binnenwerkte na een corner. Zeven minuten en twee wissels later - Philipp Max en Vertessen kwamen het veld in - zag Götze zijn van richting veranderde schot in de armen van Branderhorst verdwijnen.

NEC liet zich bijna niet meer voor het doel van Drommel zien, maar PSV nam steeds meer risico en was kwetsbaar in de omschakeling. Elayis Tavsan werd weggestuurd rond de middenlijn en kon alleen op Drommel aflopen, maar hij schoot na een slim duwtje van André Ramalho op de benen van de PSV-keeper.

Nadat Branderhorst opnieuw had gered op een schot van afstand, kwam PSV tien minuten voor tijd toch nog op gelijke hoogte. Vertessen zag zijn van richting veranderde kopbal in de verre hoek verdwijnen.

NEC kon in die fase alleen maar tegenhouden en deed dat lange tijd met verve, maar in de negentigste minuut ging het toch nog mis. De net ingevallen Maxi Romero hield op acrobatische wijze de bal binnen en bediende Vinícius, die van dichtbij binnentikte en PSV de belangrijke zege bezorgde.

