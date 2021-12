Ajax-trainer Erik ten Hag is niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen AZ. De Amsterdammers verloren zondag in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 en leden hun tweede competitienederlaag van dit seizoen.

"Ik heb de meeste moeite met de houding van mijn ploeg", foeterde Ten Hag bij ESPN. "We begonnen helemaal niet slecht, maar de 100 procent overtuiging ontbrak. Dat zag je in de eindfase, maar ook in de omschakeling."

"Hierdoor liepen we achter de feiten aan", vervolgde de 51-jarige coach. "Voor rust hebben we niet één kans gecreëerd. AZ creëerde ook niet veel, maar wij helemaal niets."

In de eerste helft kwam Ajax er nauwelijks aan te pas, al kwam ook AZ niet verder dan twee doelpogingen. Vroeg in de tweede helft vond Vangelis Pavlidis wel het doel namens de Alkmaarders.

Sébastien Haller maakte een kwartier voor tijd gelijk, maar in de slotfase bezorgde Zakaria Aboukhlal de bezoekers alsnog de winst. In blessuretijd leek Perr Schuurs een punt te redden voor Ajax, maar na tussenkomst van de VAR werd dat doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Stand Eredivisie 1. Ajax 16-36 (+45)

2. Feyenoord 16-36 (+24)

3. PSV 15-34 (+16)

4. Vitesse 16-29 (-1)

5. FC Twente 16-28 (+4)

6. FC Utrecht 16-27 (+10)

7. SC Cambuur 16-27 (-6)

8. AZ 16-26 (+8)

Teleurstelling bij de spelers van Ajax. Teleurstelling bij de spelers van Ajax. Foto: Pro Shots

'Bij beide goals kwamen we afspraken niet na'

"We hadden meer beweging moeten hebben en de juiste keuzes moeten maken", concludeerde Ten Hag. "Bij grote mogelijkheden moet je een extra pas zetten, maar dan moet je ook de wil hebben om daar te komen. Dat ontbrak eraan."

"Het is heel kwalijk dat we mensen lieten lopen. Bij beide goals kwamen we de afspraken niet na. Daardoor liepen we tegen schade aan. In iedere wedstrijd moeten we de discipline opbrengen. Anders krijg je niet het resultaat dat je wilt behalen."

Ondanks de nederlaag gaat Ajax nog wel aan kop, maar kan het de eerste plek later op de avond kwijtraken aan PSV. De Eindhovenaren gaan om 20.00 uur op bezoek bij NEC en nemen bij een overwinning de koppositie over.

