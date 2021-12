Ajax heeft zondag de tweede nederlaag van dit Eredivisie-seizoen geleden. De ploeg van coach Erik ten Hag ging in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit tegen AZ.

Vangelis Pavlidis bracht AZ vijf minuten na rust op voorsprong. Sébastien Haller zorgde ruim een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, waarna Ajax de nodige kansen op de 2-1 kreeg.

Zes minuten voor tijd bezorgde invaller Zakaria Aboukhlal de Alkmaarders juist de winnende treffer. In blessuretijd kwam invaller Perr Schuurs weliswaar nog tot scoren voor de thuisploeg, maar dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Ajax leed begin oktober de eerste competitienederlaag van het seizoen. Toen werd thuis tegen FC Utrecht eveneens met 0-1 verloren. In totaal hebben de Amsterdammers deze jaargang nu vijf keer punten laten liggen.

Ondanks de nederlaag gaat Ajax nog wel aan kop, maar kan het de eerste plek later op de avond kwijtraken aan PSV. De Eindhovenaren gaan om 20.00 uur op bezoek bij NEC en nemen bij een overwinning de koppositie over. AZ bezet de achtste plaats.

Stand Eredivisie 1. Ajax 16-36 (+45)

2. Feyenoord 16-36 (+24)

3. PSV 15-34 (+16)

4. Vitesse 16-29 (-1)

5. FC Twente 16-28 (+4)

6. FC Utrecht 16-27 (+10)

7. SC Cambuur 16-27 (-6)

8. AZ 16-26 (+8)

AZ viert de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. AZ viert de openingstreffer van Vangelis Pavlidis. Foto: Pro Shots

Pavlidis bezorgt Ajax eerste tegengoal sinds begin oktober

Ajax begon met Devyne Rensch in plaats van de geblesseerde Noussair Mazraoui aan de wedstrijd en slaagde er in de eerste helft niet in om een kans te creëren. Verder dan enkele wanhoopspogingen van Lisandro Martínez en Haller kwam de thuisploeg niet.

Aan de andere kant kwam AZ ook nauwelijks in de buurt van het vijandige doel, al was het wel iets gevaarlijker dan Ajax. Zo ging een kopbal van Dani de Wit over en belandde een vrije trap van Jesper Karlsson in de handen van Remko Pasveer.

Waar de eerste helft amper voor opwinding zorgde, kwam daar na rust snel verandering in. Steven Berghuis zorgde vrijwel meteen voor het eerste gevaar in de wedstrijd van Ajax, maar zijn schot werd gekeerd door Peter Vindahl Jensen. De rebound was niet besteed aan Dusan Tadic.

In de vijftigste minuut was het wel raak voor AZ. Pavlidis schoot hard binnen toen een voorzet van Yukinari Sugawara via de rug van Fredrik Midtsjø voor zijn voeten belandde. Het was de eerste tegengoal voor Ajax sinds begin oktober in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Dusan Tadic baalt van een gemiste kans. Dusan Tadic baalt van een gemiste kans. Foto: Pro Shots

Doelpunt Schuurs in blessuretijd afgekeurd

Owen Wijndal vond kort daarna ook het net voor de Alkmaarders, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later besloot Ten Hag in te grijpen en Davy Klaassen en Schuurs in het veld te brengen voor Edson Álvarez en Rensch.

Al snel kreeg Ajax een aantal kansen op de gelijkmaker. Een kopbal van Haller werd gekeerd door Vindahl Jensen, waarna de spits de bal in de rebound ook niet in het doel kreeg. Even later ging een poging van Antony voorlangs.

In de 73e minuut kwam Haller wel tot scoren voor Ajax. De Ivoriaan vond het doel op aangeven van Tadic. De ploeg van Ten Hag ging daarna op jacht naar de 2-1 en was onder meer gevaarlijk via Haller, die net over schoot.

Het derde doelpunt in de wedstrijd viel juist aan de andere kant. Aboukhlal schoot van dichtbij binnen uit een voorzet van Wijndal, die was ontsnapt aan de Amsterdamse defensie. Ajax leek diep in blessuretijd nog een punt te redden toen Schuurs scoorde, maar de VAR had eerder in de aanval buitenspel geconstateerd.

