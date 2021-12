Real Madrid heeft zondag de stadsderby tegen Atlético Madrid mede dankzij een prachtgoal van Karim Benzema met 2-0 gewonnen. Eerder wist FC Barcelona zich niet te herstellen van de pijnlijke uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Xavi gaf in de uitwedstrijd tegen Osasuna tot twee keer toe een voorsprong uit handen: 2-2.

Benzema bracht Real na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong in Estadio Santiago Bernabéu. De Fransman volleerde een voorzet van Vinícius Júnior van net binnen het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Twaalf minuten na rust was het opnieuw raak voor 'De Koninklijke'. Ditmaal schoof Marco Asensio de bal in de linkerhoek en ook bij deze goal was Vinícius de aangever. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar voor de thuisploeg.

Dankzij de zege gaat Real riant aan kop in La Liga. De ploeg van coach Carlo Ancelotti heeft acht punten voorsprong op nummer twee Sevilla, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Atlético Madrid bezet de vierde plaats en heeft dertien punten minder dan de stadgenoot. De achterstand van de regerend landskampioen op nummer drie Real Betis, dat zondag met 4-0 van Real Sociedad won, bedraagt vier punten. Wel hebben de Madrilenen een duel minder gespeeld.

Vreugde bij Osasuna na de late gelijkmaker. Vreugde bij Osasuna na de late gelijkmaker. Foto: AFP

Barcelona weet zich niet te herstellen van CL-debacle

In Pamplona brak Nico González na twaalf minuten de ban. De middenvelder van Barcelona werd op randje buitenspel weggestuurd door Pablo Gavi en rondde af. Osasuna herstelde zich razendsnel en kwam enkele minuten later al langszij via David Garía, die uit een vrije trap raak kopte.

Aan het begin van de tweede helft kwam FC Barcelona toch weer op voorsprong. Een voorzet van Ousmane Dembélé belandde via het hoofd van een Osasuna-verdediger in de voeten van Abde Ezzalzouli en die schoot hard en hoog raak. Osasuna drong na rust aan en knokte zich in de 87e minuut naar de gelijkmaker. Luis Avila liet doelman Marc-André ter Stegen kansloos met een fraai schot in de linkerhoek.

Het is het derde duel op rij dat FC Barcalona zonder overwinning blijft. De ploeg van Xavi verloor deze week met 3-0 bij Bayern München (en ontbreekt daardoor voor het eerst in achttien jaar in de knock-outfase van het miljoenenbal) en ging vorige week in de competitie onderuit tegen Real Betis: 0-1.

Tegen Osasuna was er een basisplaats voor Luuk de Jong. De spits moet normaal gesproken genoegen nemen met een reserverol, maar mede door de hamstringblessure van Memphis Depay mocht de pinchhitter weer eens starten. Zowel Luuk als Frenkie de Jong deed de hele wedstrijd mee.

FC Barcelona bezet momenteel de achtste plek in La Liga met 24 punten. De Catalanen hebben nu achttien punten minder dan koploper Real Madrid en verliezen ook de aansluiting met de top vier. Alleen de bovenste vier ploegen plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Osasuna knokte zich in de slotfase naar een gelijkspel tegen FC Barcelona. Osasuna knokte zich in de slotfase naar een gelijkspel tegen FC Barcelona. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga