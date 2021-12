Arne Slot baalt ervan dat hij zondag met Feyenoord twee punten heeft laten liggen op bezoek bij FC Groningen. De Rotterdammers waren vooral in de tweede helft gevaarlijker, maar moesten genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

"Ik baal, omdat ik vind dat we recht hadden op meer. Na een matige eerste helft, waarin voor beide goals heel weinig gebeurde, vind ik dat we een heel goede tweede helft gespeeld hebben", zei Slot voor de camera van ESPN.

"Toen hebben we voldoende kansen gehad en is het vervelend dat we die niet maakten. Het is een heel slechte cocktail als je je eigen kansen niet maakt en de eerste van de tegenstander erin gaat. Dan wordt winnen heel lastig."

Feyenoord nam in de tweede helft de leiding door een doelpunt van Marcos Senesi, maar FC Groningen kwam vrij snel op gelijke hoogte via Jørgen Strand Larsen. Vooral in de slotfase maakte de ploeg van Slot aanspraak op de winst.

Feyenoord was gevaarlijker, maar niet doeltreffender dan FC Groningen. Feyenoord was gevaarlijker, maar niet doeltreffender dan FC Groningen. Foto: Pro Shots

'Tegenstanders hebben een hoger verzilveringspercentage'

Volgens Slot is het niet de eerste keer dat Feyenoord beter en gevaarlijker is, maar daar onvoldoende van profiteert. "Het is een patroon bij ons, al zestien wedstrijden lang - en als ik Europese duels meetel nog meer - dat wij elke wedstrijd veel meer kansen krijgen dan de tegenstander", vertelde de coach.

"Vaak houden we de nul, maar incidenteel gaan die één of twee kansen van de tegenstander erin. Ze hebben een hoger verzilveringspercentage van de kansen dan wij hebben."

Met het gelijkspel verzuimde Feyenoord om de koppositie in ieder geval tijdelijk over te nemen van Ajax. De Rotterdammers spelen in de volgende Eredivisie-speelronde thuis tegen de rivaal uit Amsterdam.

