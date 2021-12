Internazionale heeft zondag de koppositie in de Serie A overgenomen van AC Milan. De 'Nerazzurri' waren thuis met 4-0 te sterk voor Cagliari. Teun Koopmeiners hielp Atalanta met een doelpunt aan de winst bij Hellas Verona: 1-2. In Frankrijk verspeelde Peter Bosz opnieuw punten met Olympique Lyon.

Lautaro Martínez maakte twee treffers voor Inter tegen Cagliari en miste ook een strafschop. De andere goals kwamen op naam van Alexis Sánchez en Hakan Çalhanoglu.

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hadden een basisplaats bij Inter, dat dankzij de overwinning een punt meer dan AC Milan heeft. De 'Rossoneri' lieten zaterdag punten liggen bij Udinese: 1-1.

Eerder op de dag bracht Koopmeiners Atalanta na iets meer dan een uur spelen op voorsprong tegen Hellas Verona met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Voor de middenvelder was het zijn tweede goal voor de Italiaanse club, nadat hij twee weken geleden voor het eerst had gescoord.

Atalanta kwam halverwege de eerste helft nog op achterstand door een treffer van Giovanni Simeone. Een kwartier later zorgde Aleksey Miranchuk voor de gelijkmaker. Koopmeiners speelde net als Marten de Roon de hele wedstrijd mee bij Atalanta, waar Hans Hateboer na rust inviel.

Voor Atalanta was het de zesde competitiezege op rij. De formatie uit Bergamo nam de derde plek over van Napoli, dat zich later op de dag met 0-1 liet verrassen door Empoli. Het verschil tussen de twee ploegen is een punt.

Bosz verspeelt opnieuw punten met Lyon

In de Ligue 1 liet Olympique Lyon op bezoek bij Lille OSC voor de derde keer op rij punten liggen: 0-0. De ploeg van Bosz speelde eerder gelijk bij Girondins de Bordeaux (2-2) en verloor van Stade de Reims (1-2).

Door de matige reeks is Lyon afgezakt naar de dertiende plaats op de ranglijst. Lille, waar Sven Botman de hele wedstrijd meedeed, staat twee plaatsen hoger.

OGC Nice kwam op bezoek bij Stade Rennais wel tot winst: 1-2. Kasper Dolberg maakte uit een strafschop de openingstreffer voor Nice en leverde tevens de assist op de 0-2 van Youcef Atal. Justin Kluivert en Pablo Rosario hadden een basisplaats bij de bezoekers, waar Calvin Stengs in de slotfase inviel. Nice staat vierde, één punt achter nummer drie Stade Rennais.

Koploper Paris Saint-Germain won later op de dag met 2-0 van AS Monaco dankzij twee doelpunten van Kylian Mbappé. Georginio Wijnaldum stond in de basis bij de thuisploeg en Myron Boadu viel tien minuten na rust in bij de bezoekers. PSG heeft maar liefst dertien punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

