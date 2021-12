Feyenoord heeft zondag punten laten liggen in de Eredivisie. De Rotterdammers gaven in de uitwedstrijd tegen FC Groningen een nipte voorsprong uit handen: 1-1.

Marcos Senesi opende een kwartier na rust in de kluts de score in de Euroborg, maar heel lang kon Feyenoord daar niet van genieten. Jørgen Strand Larsen maakte vijf minuten later gelijk voor Groningen, dat in een spannende slotfase met hangen en wurgen overeind bleef.

Feyenoord, donderdag in de Conference League nog met 2-1 te sterk voor Maccabi Haifa, kan koploper Ajax weer afstand zien nemen. De Amsterdammers hebben nu evenveel punten, maar spelen om 16.45 uur nog een thuiswedstrijd tegen AZ.

Het dit seizoen teleurstellend presterende FC Groningen is nu vijf wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' staat nu op de twaalfde plek met negentien punten.

Feyenoord-trainer Arne Slot kon in Groningen weer beschikken over Gernot Trauner en Orkun Kökçü. De verdediger en de middenvelder misten het duel met Maccabi Haifa en waren een twijfelgeval voor het duel met Groningen.

FC Groningen boekte een zwaarbevochten gelijkspel tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

Wedstrijd komt pas in tweede helft tot leven

In een slechte eerste helft viel er nog bar weinig te beleven in de Euroborg, waar kansen op één hand te tellen waren. De gevaarlijkste momenten van Feyenoord waren een kopbal van Luis Sinisterra (simpele redding Peter Leeuwenburgh) en een afstandsschot van Tyrell Malacia, die rakelings over ging.

In de tweede helft ontbrandde de wedstrijd alsnog een beetje. Sinisterra kopte de bal op de paal, maar vlak daarna was het alsnog raak voor Feyenoord. De bal kwam in de kluts in de voeten van Trauner, die via het lichaam van Senesi wist te scoren. Het doelpunt kwam op naam van de Argentijn.

Feyenoord gaf de zo gewenste voorsprong razendsnel uit handen. Strand Larsen kon door een geweldige pass van Laros Duarte alleen op Justin Bijlow aflopen en passeerde de doelman met een uitstekende lob.

Na een slechte eerste helft ontbrandde de wedstrijd na rust alsnog. Na een slechte eerste helft ontbrandde de wedstrijd na rust alsnog. Foto: Pro Shots

Dessers kan Feyenoord dit keer niet redden

In de slotfase was het Feyenoord dat aandrong, al was Groningen ook dicht bij een doelpunt. Bijlow stopte ternauwernood een van richting veranderd schot. Het was een spaarzaam offensief moment van de thuisploeg in de slotfase, want Groningen richtte zich voor het grootste deel op verdedigen.

Slot bracht na de gelijkmaker met Alireza Jahanbakhsh, supersub Cyriel Dessers en Reiss Nelson nog drie aanvallende wissels en dat leidde zoals verwacht tot wat hectische momenten voor het doel van Groningen.

Trauner was een keer dichtbij en ook de vaak beslissende Dessers dook in kansrijke positie op voor het doel van Leeuwenburgh, maar zijn inzet was niet hard genoeg. Feyenoord kreeg daarna geen echt grote kans meer en liet voor de vijfde keer dit seizoen punten liggen.

