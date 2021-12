De voetbalsters van Ajax hebben zondag de koppositie in de Eredivisie Vrouwen veroverd. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd tegen VV Alkmaar met 1-4.

Ajax ging voortvarend van start bij de streekgenoot. Victoria Pelova opende al na tien minuten de score in Alkmaar, waarna Eshly Bakker in de twintigste minuut de 0-2 binnenkopte.

Veerle van der Most deed in de eerste helft nog wat terug namens VV Alkmaar, maar Ajax liep een kwartier na rust via Romée Leuchter weer wat uit en boekte door een eigen doelpunt van de thuisploeg in de blessuretijd uiteindelijk een ruime zege.

Door de overwinning is Ajax de nieuwe koploper in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Schenkel staat nu net als Feyenoord op 22 punten, maar heeft een beter doelsaldo en een wedstrijd minder gespeeld.

PSV blijft het spoor van Ajax volgen. De Eindhovenaren wonnen met 0-1 bij sc Heerenveen door een benutte strafschop van Desiree van Lunteren na slechts vier minuten spelen. PSV staat nu op twintig punten, goed voor de vierde plek.

Eredivisie Vrouwen stand in top 1. Ajax 11-22 (+18)

2. Feyenoord 12-22 (+6)

3. FC Twente 11-21 (+24)

4. PSV 11-20 (+4)

