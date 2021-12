Vitesse is door een overwinning zondag tegen Heracles Almelo gestegen naar de vierde plaats in de Eredivisie. De Arnhemse club won in De GelreDome met 2-1. Eerder op de dag was FC Twente dankzij een bliksemstart met 2-1 te sterk voor RKC Waalwijk.

Vitesse profiteerde van het puntenverlies van FC Utrecht, dat zaterdag tegen Go Ahead Eagles bleef steken op 0-0. Loïs Openda scoorde twee keer voor de ploeg van trainer Thomas Letsch en maakte zo de 0-1 van Nikolai Laursen ongedaan.

Voor Heracles betekende het de vierde achtereenvolgende nederlaag in de Eredivisie. De Almeloërs staan vijftiende.

De ploeg van coach Frank Wormuth mocht wel even hopen op een goed resultaat in Arnhem. Halverwege de eerste helft schoot Laursen Heracles op voorsprong. Na een goede voorzet van Kaj Sierhuis, werkte de Deen de bal knap achter doelman Jeroen Houwen.

Openda nam Vitesse daarna, niet voor het eerst dit seizoen, bij de hand. De Belg zorgde na ruim een half uur voor de 1-1 door keeper Janis Blaswich in de korte hoek te verrassen. In de beginfase van de tweede helft mocht Openda aanleggen vanaf de strafschopstip, nadat Luca De La Torre aan het shirtje trok van Sondre Tronstad. Openda maakte geen fout (2-1) en bezorgde Vitesse zo drie punten.

Speelronde 16 Vrijdag 20.00 uur: Willem II-Cambuur 1-3

Zaterdag 18.45 uur: Utrecht-Go Ahead 0-0

Zaterdag 20.00 uur: Heerenveen-Sparta 0-0

Zaterdag 21.00 uur: PEC-Fortuna 0-1

Zondag 12.15 uur: Twente-RKC 2-1

Zondag 14.30 uur: Groningen-Feyenoord 1-1

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Heracles 2-1

Zondag 16.45 uur: Ajax-AZ

Zondag 20.00 uur: NEC-PSV

Lois Openda staat nu al op negen goals dit Eredivisie-seizoen. Foto: ANP

Twente kent bliksemstart tegen RKC

FC Twenste scoorde tegen RKC twee keer in de eerste vijf minuten en dat bleek genoeg voor de vierde overwinning in vijf Eredivisie-wedstrijden.

Ricky van Wolfswinkel maakte in de tweede minuut de 1-0 en drie minuten later verdubbelde Michel Vlap de voorsprong. RKC kwam in de tiende minuut via Jens Odgaard terug tot 2-1 en daar bleef het bij. Er viel nog wel een rode kaart. RKC-invaller Shawn Adewoye werd een minuut voor het einde weggestuurd door scheidsrechter Pol van Boekel.

Door de overwinning staat FC Twente, dat in goede vorm steekt, op de vijfde plaats. De 1-0 van Van Wolfswinkel tegen RKC was de derde treffer van de ervaren spits van FC Twente in vier wedstrijden. In totaal staat hij op zeven doelpunten dit seizoen.

Van Wolfswinkel kon de bal in de tweede minuut intikken, nadat RKC-doelman Etienne Vaessen nog had gered op een inzet van Virgil Misidjan. Vervolgens schoot Vlap in de vijfde minuut van dichtbij raak op aangeven van Michal Sadílek.

Zo leek Twente op weg naar een ruime overwinning, maar met een afstandsschot gaf Odgaard RKC in de tiende minuut weer hoop (2-1). Meer doelpunten vielen er ondanks de vele kansen voor de thuisclub niet in Enschede.