FC Twente heeft zondag door een flitsende start met 2-1 gewonnen van RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Ron Jans scoorde in de Grolsch Veste twee keer in de eerste vijf minuten dat bleek genoeg voor de vierde overwinning in vijf Eredivisie-wedstrijden.

Ricky van Wolfswinkel maakte in de tweede minuut de 1-0 en drie minuten later verdubbelde Michel Vlap de voorsprong. RKC kwam in de tiende minuut via Jens Odgaard terug tot 2-1 en daarbij bleef het.

Er viel nog wel een rode kaart. RKC-invaller Shawn Adewoye werd een minuut voor het einde weggestuurd door scheidsrechter Pol van Boekel.

Door de overwinning steeg FC Twente, dat in goede vorm steekt, naar de vierde plaats, maar er moeten nog diverse clubs in actie komen deze zondag. RKC staat vijftiende.

Speelronde 16 Vrijdag 20.00 uur: Willem II-Cambuur 1-3

Zaterdag 18.45 uur: Utrecht-Go Ahead 0-0

Zaterdag 20.00 uur: Heerenveen-Sparta 0-0

Zaterdag 21.00 uur: PEC-Fortuna 0-1

Zondag 12.15 uur: Twente-RKC 2-1

Zondag 14.30 uur: Groningen-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Heracles

Zondag 16.45 uur: Ajax-AZ

Zondag 20.00 uur: NEC-PSV

Ricky van Wolfswinkel juicht na de 1-0 voor FC Twente. Ricky van Wolfswinkel juicht na de 1-0 voor FC Twente. Foto: Pro Shots

Van Wolfswinkel maakte zevende goal van seizoen

De 1-0 van Van Wolfswinkel tegen RKC was de derde treffer van de ervaren spits van FC Twente in vier wedstrijden. In totaal staat hij op zeven doelpunten dit seizoen.

Van Wolfswinkel kon de bal in de tweede minuut intikken, nadat RKC-doelman Etienne Vaessen nog had gered op een inzet van Virgil Misidjan. Vervolgens schoot Michel Vlap in de vijfde minuut van dichtbij raak op aangeven van Michal Zadilek.

Zo leek Twente op weg naar een ruime overwinning, maar Jens Odgaard gaf met een afstandsschot RKC in de tiende minuut weer hoop (2-1). Meer doelpunten vielen er ondanks de vele kansen voor de thuisclub niet in Enschede.

Moment van ophef was nog wel de rode kaart voor Adewoye vanwege een harde overtreding op Dimitrios Limnios.