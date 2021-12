Lieke Martens heeft zondag een hoofdrol vertolkt in El Clásico voor vrouwen in Madrid. Dankzij twee treffers van de Oranje-international trok FC Barcelona met 1-3 aan het langste eind tegen Real Madrid.

Martens opende al na acht minuten de score en tekende in de 23e minuut voor de 0-3. Tussendoor scoorde Irene Paredes de 2-0 voor de Catalanen.

Kort na rust deed de Zweedse spits Kosovare Asllani nog iets terug voor Real Madrid, maar spannend werd het niet meer in Estadio Alfredo Di Stéfano.

Door de overwinning is titelverdediger Barcelona na dertien duels nog altijd zonder puntenverlies in de Spaanse competitie. Real Madrid, dat sinds 2020 een vrouwenteam heeft op het hoogste niveau in Spanje, staat met een negende plek in de middenmoot.