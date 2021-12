Feyenoord begint zondag met Gernot Trauner en Orkun Kökçü in de basis aan de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen. De Oostenrijker en de Turks international zijn hersteld van blessures.

Opstelling FC Groningen Leeuwenburgh; Kasanwirjo, Te Wierik, Sverko, Van Hintum; El Hankouri, Ngonge, Duarte; Suslov, Strand Larsen, De Leeuw.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinesterra.

Trauner en Kökçü ontbraken afgelopen donderdag in het Conference League-duel met Maccabi Haifa (2-1 winst) en het was onzeker of de verdediger en de middenvelder in Groningen in actie konden komen. Dat blijkt dus wel het geval.

Lutsharel Geertruida is door de terugkeer van Trauner zijn basisplaats kwijt. De verdediging van Feyenoord wordt verder gevormd door Marcus Pedersen, Marcos Senesi en Tyrell Malacia en op het middenveld kiest trainer Arne Slot naast Kökçü voor Fredrik Aursnes en Guus Til.

Aanvoerder Jens Toornstra staat voorin met Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Cyriel Dessers, die tegen Maccabi een basisplaats had en scoorde, zit op de bank.

Feyenoord kan koppositie even overnemen

FC Groningen tegen Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in De Euroborg en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Als de Rotterdammers winnen dan nemen ze de koppositie in de Eredivisie weer even over van Ajax, maar de Amsterdammers nemen het om 16.45 uur nog op tegen AZ.

FC Groningen, dat vorige week tegen hekkensluiter PEC Zwolle bleef steken op 1-1, staat op de twaalfde plaats.