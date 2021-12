Joshua Kimmich laat zich alsnog vaccineren tegen COVID-19, vertelde hij zondag bij ZDF. De Bayern München-middenvelder weigerde lange tijd, evenals een aantal ploeggenoten, en dat leidde tot veel kritiek in Duitsland.

"Het was lastig om over mijn angsten heen te komen en de zorgen van me af te zetten", aldus de 26-jarige Kimmich. "Daarom duurde het zo lang voordat ik een besluit genomen had."

Eerder verklaarde de 64-voudig Duits international dat hij bang was voor de langetermijneffecten van het vaccin.

Eind november testte Kimmich evenals Bayern-ploeggenoot Eric Maxim Choupo-Moting positief op het coronavirus en hield een longbeschadiging over aan zijn besmetting. Hij kwam daardoor al een maand niet in actie en de verwachting is dat hij pas na de winterstop zijn rentree kan maken voor Bayern.

Zonder Kimmich won Bayern zaterdag thuis met 2-1 van FSV Mainz, terwijl concurrent Borussia Dortmund tegen VfL Bochum bleef steken op 1-1. 'Der Rekordmeister' heeft nu zes punten voorsprong in de titelstrijd in de Bundesliga.

