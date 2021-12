Kostas Lamprou is schuldbewust na zijn blunder zaterdag in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard. De keeper van PEC Zwolle was een van de betere spelers aan de kant van de thuisploeg, maar door zijn cruciale fout werd met 1-0 verloren van de Limburgers.

"Dit is een enorme domper, het is pijnlijk", aldus Lamprou tegen ESPN. De Griek zat in de 63e minuut mis bij een hoge bal waardoor Fortuna-aanvoerder Ben Rienstra kon koppen en Nigel Lonwijk binnentikte.

"Het is heel simpel: ik had de bal weg moeten stompen in plaats van proberen te vangen", keek Lamprou terug op het moment. "Ik zat hoog genoeg, maar maakte niet de beste keuze."

In de eerste helft hield Lamprou PEC met een paar goede reddingen nog op de been. "En dan ineens gebeurt dit. De emoties gingen daarna door mijn lijf, al heb ik wel geleerd om rustig te blijven. Als keeper heb je het bij een achterstand niet meer in eigen hand. Het was hopen dat de jongens er één in zouden prikken, maar dat gebeurde niet."

Vreugde bij Fortuna Sittard na de treffer van Nigel Lonwijk. Vreugde bij Fortuna Sittard na de treffer van Nigel Lonwijk. Foto: ANP

'We moeten positief blijven'

Door de nederlaag is de situatie van hekkensluiter PEC penibeler geworden. Het verschil met concurrent Fortuna is opgelopen tot zes punten. Daartussen staat nog Sparta Rotterdam, dat vijf punten meer heeft dan de ploeg van trainer Dick Schreuder, die vorige maand de opgestapte Art Langeler opvolgde.

"De nieuwe trainer wil anders voetballen, meer vooruit", vertelde Lamprou. "Maar daar hebben we nog moeite mee. Het is een pijnlijke situatie. We moeten positief blijven, maar ook realistisch."

De eerstvolgende wedstrijd van PEC is dinsdag het KNVB-bekerduel in Zwolle tegen MVV Maastricht. Zaterdag wacht een thuiswedstrijd tegen FC Twente in de Eredivisie.

