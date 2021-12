New York City FC is zaterdag voor het eerst kampioen van de Verenigde Staten geworden. De club, die in 2013 werd opgericht, versloeg Portland Timbers in de strijd om de MLS Cup na 1-1 en strafschoppen.

New York City, dat in de reguliere competitie van de Eastern Conference als vierde eindigde, leek de finale van het seizoen al binnen negentig minuten te beslissen. Valentin Castellanos tekende in de 41e minuut voor de 0-1 op bezoek bij Portland en daar leek het bij te blijven.

In de vierde minuut van de extra tijd dwong Portland Timbers toch nog een verlenging af door een doelpunt van Felipe Mora. Er werd vervolgens niet meer gescoord in Providence Park, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Alfredo Morales miste namens New York City FC, maar dat werd de club niet fataal. Mora en Diego Valeri van Portland faalden eveneens en dus won New York City FC de serie met 4-2 en daarmee de titel.

45 Coach van New York City FC stript na winst MLS

New York City heeft banden met Manchester City

Portland blijft door het verlies op één titel (2015) staan in de in 1996 opgerichte MLS. LA Galaxy is recordhouder met vijf kampioenschappen.

Voor New York City is de titel het voorlopige hoogtepunt in de clubhistorie. De club maakt met onder meer Manchester City en Melbourne City FC deel uit van de ambitieuze City Football Group.

In de voorbije jaren speelden grote namen als Frank Lampard, Andrea Pirlo en David Villa voor New York City FC, maar het huidige elftal kent geen bekende sterren. De Luxemburger Maxime Chanot, die in 2016 scoorde tegen het Nederlands elftal, speelde zaterdag tegen Portland de gehele wedstrijd.

