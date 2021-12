Hekkensluiter PEC Zwolle is er zaterdag in eigen huis tegen nummer zeventien Fortuna Sittard niet in geslaagd om de aansluiting te vinden bij de andere onderste ploegen in de Eredivisie. Het degradatieduel werd in het voordeel van de Limburgers beslist door Nigel Lonwijk, die profiteerde van een blunder van PEC-doelman Kostas Lamprou: 0-1.

Lamprou ging in de 63e minuut in de fout bij een hoge bal van Fortuna-middenvelder Zian Flemming. De Griek kwam uit zijn doel, maar had de bal niet vast en zag Lonwijk de bal vervolgens eenvoudig in het lege doel schuiven.

In de eerste helft eiste Lamprou nog een positieve hoofdrol voor zich op met een aantal reddingen op doelpogingen van Fortuna, dat de bovenliggende partij was in Zwolle. Mats Seuntjens stuitte tot twee keer toe op de Zwolse doelman en Mickaël Tirpan schoot via de keeper op de paal.

Na de goal van Lonwijk, die zijn eerste Eredivisie-doelpunt maakte, trok Fortuna zich terug en mocht PEC het spel maken. De ploeg van coach Dick Schreuder wist nauwelijks gevaar te stichten, waardoor Fortuna na zeven wedstrijden zonder zege weer eens won in de Eredivisie.

Het betekent voor de ploeg van coach Sjors Ultee bovendien de eerste uitzege in de Eredivisie sinds 25 april 2021 op bezoek bij ADO Den Haag (0-3). Fortuna neemt dankzij de driepunter de zestiende plek over van Sparta Rotterdam, dat eerder op zaterdag gelijkspeelde bij sc Heerenveen (0-0).

PEC staat er na zestien competitieduels beroerd voor in de Eredivisie. De Zwollenaren verzamelden slechts zes punten en hebben een achterstand van vijf punten op Sparta. Onder trainer Schreuder maakten de Zwollenaren in vier duels slechts één doelpunt.

