FC Utrecht is er zaterdag in de Eredivisie niet in geslaagd om Go Ahead Eagles over de knie te krijgen. De confrontatie tussen beide clubs in De Galgenwaard eindigde zonder doelpunten: 0-0. Later op de avond kwamen ook sc Heerenveen en Sparta Rotterdam niet tot scoren: 0-0.

FC Utrecht neemt ondanks het gelijkspel wel de vierde plaats over van SC Cambuur. Beide clubs hebben na 16 competitiewedstrijden 27 punten, maar de Domstedelingen hebben een beter doelsaldo (+10 om -6). Go Ahead Eagles blijft tiende.

Utrecht was tegen Go Ahead het gros van de wedstrijd de bovenliggende partij en kreeg in een wat saaie eerste helft ook de beste kansen. Zo mikte Simon Gustafson over en bracht Warner Hahn redding op een inzet van Quinten Timber.

In de tweede helft waren de grootste kansen eveneens voor Utrecht. Nadat Joris Kramer gevaarlijk was geweest voor de bezoekers, hadden Mike van der Hoorn, Hidde ter Avest en Adrián Dalmau de score moeten openen voor de thuisploeg.

Van der Hoorn stond helemaal vrij, maar de verdediger kopte de bal van dichtbij in de handen van doelman Hahn. Ter Avest brak door na een goede combinatie met Dalmau, maar schoot de bal vervolgens met een volley voorlangs. Dalmau kopte de bal na een vrije trap in de slotfase op de lat.

Voor Utrecht is het de tweede keer dat het dit seizoen thuis niet wint in de Eredivisie. Eerder nam RKC Waalwijk een punt mee uit De Galgenwaard (2-2). Go Ahead, dat eerder ook Ajax op 0-0 hield, nam juist voor de vijfde keer op rij een resultaat mee in een uitwedstrijd.

Ook in Friesland vielen er geen doelpunten. Foto: Pro Shots

Heerenveen en Sparta hebben weinig aan gelijkspel

Sc Heerenveen en Sparta Rotterdam slaagden er in het Abe Lenstra Station eveneens niet in om een aantrekkelijk duel op de mat te leggen: 0-0. Beide clubs hadden ook niet echt recht op de drie punten.

Heerenveen blijft door het gelijkspel de nummer negen van de Eredivisie. Sparta pakte wel een punt in de strijd tegen degradatie, maar staat nu zeventiende. Fortuna Sittard ging de Rotterdammers voorbij door een 0-1-zege bij hekkensluiter PEC Zwolle.

In Friesland leverde de eerste helft weinig spektakel op. Lennart Thy was namens Sparta nog wel het dichtst bij een doelpunt. De aanvaller kon een voorzet net niet binnenglijden en schoot later in kansrijke positie over na een corner.

Vlak voor rust dacht Emanuel Emegha wel voor de 0-1 te zorgen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de tweede helft kreeg ook de thuisploeg wat betere mogelijkheden op een doelpunt, maar echt grote kansen bleven uit.

