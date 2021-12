AC Milan en Juventus hebben zaterdag op pijnlijke wijze puntenverlies geleden in de Serie A. De koploper uit Milaan speelde gelijk bij laagvlieger Udinese (1-1) en Juventus kwam niet verder dan 1-1 bij het kleine Venezia. In Spanje gaf Jasper Cillessen een assist namens Valencia.

AC Milan leed bij Udinese, met aanvoerder Bram Nuytinck in de basis en Marvin Zeegelaar als invaller, voor de vierde keer puntenverlies in de laatste zes competitiewedstrijden. Het is het derde gelijkspel van dit seizoen.

Milan leek lange tijd zelfs te verliezen. In de zeventiende minuut scoorde Beto voor Udinese. De 23-jarige Portugees werd diep gestuurd na geklungel in de opbouw bij Milan en profiteerde in twee instanties: 1-0.

Zlatan Ibrahimovic voorkwam de derde competitienederlaag van Milan dit seizoen. De veertigjarige Zweed tekende in de extra tijd van de tweede helft voor de gelijkmaker door de bal in de kluts met een volley tegen de touwen te schieten.

Milan kan door het gelijkspel de koppositie kwijtraken. Nummer twee Internazionale en nummer drie Napoli spelen zondag tegen respectievelijk Cagliari en Empoli. Ook nummer vier Atalanta kan goede zaken doen.

Juventus moet zich zorgen maken in jacht op top vier

Met Matthijs de Ligt in de basis begon Juventus nog goed aan de wedstrijd bij Venezia. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri kwam na ruim een half uur spelen op voorsprong door een doelpunt van Álvaro Morata.

De 29-jarige spits uit Spanje tikte de bal bij de eerste paal goed binnen na een van richting veranderde voorzet vanaf de linkerkant. Het was voor Morata zijn vierde doelpunt van dit seizoen in de Serie A.

In de tweede helft kwam nummer zestien Venezia langszij en oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps vertolkte een hoofdrol. De linkspoot won zijn duel aan de rand van het strafschopgebied en zag Mattia Aramu vervolgens hard raak schieten.

Juventus slaagde er in het laatste half uur niet meer in om alsnog de drie punten te pakken. De formatie van De Ligt blijft de nummer zes in de Serie A en kan op grotere achterstand komen van de top vier, die veelal zondag in actie komt.

Stand in Serie A 1. AC Milan 17-39 (+17)

2. Internazionale 16-37 (+24)

3. Napoli 16-36 (+22)

4. Atalanta 16-34 (+16)

5. Fiorentina 17-30 (+9)

6. Juventus 17-28 (+6)

7. AS Roma 16-25 (+5)

8. Lazio 16-25 (+2)

Valencia mag Cillessen danken bij overwinning

Cillessen had zaterdag een hoofdrol bij de 2-1-overwinning van Valencia in eigen huis op Elche. De doelman gaf in de eerste helft de assist bij het openingsdoelpunt van Gonçalo Guedes en die bleek zeer waardevol te zijn.

De 32-jarige Cillessen, die de laatste weken weer de eerste doelman is bij Valencia, bereikte Guedes in de 22e minuut met een lange pass. De Portugees dribbelde vervolgens vanaf de linkerkant naar binnen en schoof de bal in de verre hoek.

Het was de tweede keer dat Cillessen in La Liga een assist gaf. Het leek niet voldoende voor de drie punten, want Lucas Boyé maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker namens Elche. Door een benutte penalty van Cristiano Piccini in de slotfase won Valencia alsnog.

