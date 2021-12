Bayern München heeft zijn koppositie in de Bundesliga verstevigd. De Duitse recordkampioen won zaterdag thuis moeizaam met 2-1 van FSV Mainz en zag achtervolger Borussia Dortmund niet verder komen dan 1-1 tegen VfL Bochum.

Het verschil tussen de titelkandidaten is zes punten, met nog twee wedstrijden te gaan voor de winterstop. Omdat Bayern een veel beter doelsaldo heeft (+31 om +13) mag de ploeg van trainer Julian Nagelsmann zich zo goed als zeker winterkampioen noemen.

Bayern won woensdag in de Champions League met 3-0 van FC Barcelona en leek die wedstrijd nog in de benen te hebben. Middenmoter FSV Mainz, met Jean-Paul Boëtius als invaller, kwam na twintig minuten via Karim Onisiwo verrassend op voorsprong in de Allianz Arena.

Pas in de tweede helft lukte het Bayern om de wedstrijd te laten kantelen. Kingsley Coman maakte er na een prachtige pass van Corentin Tolisso 1-1 van, waarna Jamal Musiala de thuisploeg een kwartier voor tijd aan de zwaarbevochten zege hielp.

Dortmund, dat vorige week de topper tegen Bayern met 2-3 verloor, liet opnieuw punten liggen. Door een benutte penalty voor voormalig Fortuna Sittard-spits Sebastian Polter keek de ploeg tegen Bochum zelfs lange tijd tegen een achterstand aan. Pas vijf minuten voor tijd redde Julian Brandt op aangeven van Erling Haaland een punt.

Jude Bellingham kwam met Dortmund niet verder dan 1-1 tegen Bochum. Foto: ANP

Brobbey draagt met assist bij aan succesvol debuut Tedesco

Domenico Tedesco beleefde een succesvol debuut als trainer van RB Leipzig. De opvolger van de vorige week ontslagen Jesse Marsch was met zijn ploeg veel te sterk voor Borussia Mönchengladbach: 4-1.

Brian Brobbey kwam pas in de 84e minuut in het veld, maar liet zijn invalbeurt niet ongemerkt voorbij gaan. De spits, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax, gaf in blessuretijd de assist op de 3-1 van Christopher Nkunku.

Mark Flekken beleefde een teleurstellende middag met SC Freiburg. De Nederlandse keeper raakte met zijn ploeg de vierde plaats kwijt aan TSG Hoffenheim, door een onderling duel met 1-2 te verliezen. Het winnende doelpunt van Chris Richards viel diep in blessuretijd.

