Samuel Eto'o is zaterdag verkozen tot voorzitter van de voetbalbond van Kameroen. De veertigjarige oud-spits, die voor onder meer FC Barcelona, Internazionale en Chelsea speelde, kreeg in de verkiezing de voorkeur boven Seidou Mbombo Njoya.

Eto'o belooft een einde te maken aan de problemen bij de nationale bond. "Het wordt tijd dat het voetbal in Kameroen weer wordt opgebouwd", vertelde de oud-spits, die met 56 doelpunten topscorer aller tijden is van de nationale ploeg.

Eto'o steunde Mbombo Njoya nog toen die in 2018 werd verkozen werd tot voorzitter van de Kameroense voetbalbond, maar het internationaal sporttribunaal CAS verklaarde de uitslag van die verkiezing begin dit jaar ongeldig. Daarom moesten nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Tot die tijd mocht Mbombo Njoya wel blijven zitten.

Mbombo Njoya wilde dit jaar ook meedoen aan de bestuursverkiezing van de Afrikaanse voetbalbond CAF. Het CAS verhinderde dat.

Kameroen organiseert begin volgend jaar de Afrika Cup en dan zal Eto'o waarschijnlijk veel in beeld zijn. De 118-voudig Kameroens international zette in 2019 een punt achter zijn loopbaan nadat zijn contract bij Qatar Sports Club was afgelopen. Zijn interlandloopbaan was na het WK van 2014 al voorbij.