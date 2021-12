Pierre-Emerick Aubameyang is zaterdag door Arsenal-manager Mikel Arteta uit de selectie gezet voor het Premier League-duel met Southampton. De aanvoerder zou zich volgens de Spanjaard niet aan de geldende afspraken hebben gehouden.

"Helaas vanwege een disciplinaire overtreding", reageerde Arteta op de vraag waarom Aubameyang in de wedstrijdselectie van 'The Gunners' ontbreekt. De spits uit Gabon is voor het eerst sinds 13 augustus - toen vanwege een blessure - afwezig bij een competitieduel van Arsenal.

"We hebben ons binnen de club allemaal aan bepaalde afspraken te houden en hij is er dus niet bij vandaag. Het is geen gemakkelijke situatie en we willen niet dat onze aanvoerder in zo'n situatie terechtkomt", vervolgde Arteta. Volgens Britse media zou de aanvoerder vrijdag niet op de training zijn verschenen.

Het is de tweede keer dit jaar dat Aubameyang door Arteta om disciplinaire redenen wordt gestraft. In maart kwam hij te laat bij een teambijeenkomst op het trainingscomplex. Daardoor verloor hij zijn beoogde basisplaats voor het duel met Tottenham Hotspur.

Arteta en Aubameyang beleven een moeizame periode met Arsenal, dat na vijftien wedstrijden op de zevende plek in de Premier League staat. De Londenaren veroverden in de laatste vier wedstrijden slechts drie punten.

Het duel met Southampton is zaterdag om 16.00 uur begonnen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League