Manchester City heeft de koppositie in de Premier League verstevigd dankzij een moeizame zege op Wolverhampton Wanderers. Raheem Sterling maakte zaterdag halverwege de tweede helft uit een strafschop het enige doelpunt in het Etihad Stadium: 1-0.

'The Wolves' speelden een helft met tien man, nadat spits Raúl Jiménez in de blessuretijd van de eerste helft twee gele kaarten binnen een minuut had gekregen. De Mexicaan werd eerst bestraft omdat hij rond de middenlijn Rodri vasthield. Vervolgens bleef hij voor de bal staan toen de Spanjaard de vrije trap nam. Dat leverde Jiménez zijn tweede gele kaart op.

Het kostte City vervolgens veel moeite om tegen tien man het verschil te maken. Kort na rust haalde Wolverhampton-aanvoerder Conor Coady een kopbal van Ilkay Gündogan van de lijn.

Na ruim een uur spelen kreeg de thuisclub een strafschop, nadat een voorzet van Bernardo Silva volgens scheidsrechter Jonathan Moss de uitgestoken arm van João Moutinho had geraakt. De Portugees beweerde zelf dat de bal tegen de zijkant van zijn lichaam was gekomen. De VAR besloot de beslissing van Moss te volgen.

Sterling maakte vanaf 11 meter zijn honderdste doelpunt in de Premier League. De 27-jarige Engelsman is de 32e speler die deze mijlpaal heeft bereikt.

In de blessuretijd was Wolverhampton Wanderers nog dicht bij de gelijkmaker, maar City-doelman Ederson wist een kopbal van Max Kilman te keren.

Later op de dag komen er nog vier topclubs in actie in de Premier League. Liverpool speelt thuis tegen het Aston Villa van manager Steven Gerrard, Arsenal ontvangt Southampton, Chelsea is gastheer van Leeds United (allemaal vanaf 16.00 uur) en Manchester United gaat op bezoek bij Norwich City (aftrap 18.30 uur).

